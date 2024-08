Implantação de asfalto na Serra do Moura, em Brusque, é iniciada nesta terça-feira

Foi realizado nesta terça-feira, 27, as primeiras obras de pavimentação asfáltica na Serra do Moura, no bairro Santa Luzia, em Brusque. Em trecho inicial, foram cobertos cerca de 400 metros com asfalto.

De acordo com a Secretaria de Obras, por ser uma estrada muito extensa, o projeto de pavimentação prevê várias etapas. A primeira compreenderá cerca de 400 metros, iniciando em parte da subida, na altura da igreja da localidade. Serão aplicadas aproximadamente 300 toneladas de asfalto para o trecho inicial.

Este primeiro trecho é considerado o ponto mais crítico de toda a via, pois está em uma subida mais íngreme e exige mais dos veículos, que, até de forma costumeira, derrapam quando a estrada está muito seca.

O secretário de Obras, Ivan Bruns, pontua que começar sempre é importante. “Então começamos nesta semana essa pavimentação aqui na subida da Serra do Moura, colocando o asfalto, dando uma melhor condição de trafegabilidade.

“Por enquanto, são 400 metros, que já é bastante coisa. Já ajuda muito, principalmente no começo mais íngreme da estrada. Em outra etapa, futuramente, faremos mais uns 400 metros e assim por diante”, conclui.

Segundo a prefeitura, a expectativa era que os trabalhos fossem concluídos nesta terça-feira, mas um dos pneus da patrola que espalha o asfalto furou, o que gerou uma preocupação nos responsáveis pelo serviço. Entretanto, a pasta diz que o restante do serviço foi finalizado com o trabalho manual dos servidores e o trecho já está liberado para o tráfego de veículos normalmente.

