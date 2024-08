Homem é atropelado por motocicleta no Santa Rita, em Brusque

Um homem foi atropelado por uma motocicleta no bairro Santa Rita, em Brusque, por volta das 9h20 desta terça-feira, 27. O acidente aconteceu em frente ao supermercado Barateiro, na rua Sete de Setembro. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atuam no local.

A reportagem do jornal O Município apurou no local do acidente que o Arcanjo será acionado.

Testemunhas relataram que uma fila de carros parou para que a vítima pudesse atravessar a faixa de pedestres. Nesse momento, o motociclista foi ultrapassar os veículos e acertou a vítima.

Além disso, as informações preliminares são de que ele fraturou a perna esquerda.

O motociclista foi atendido pelos bombeiros e apresentava cortes leves. Ele ficou no local até a chegada das autoridades.

*Colaborou: Otávio Timm

Leia também:

1. Bombeiros detalham ocorrência de incêndio em vegetação em Brusque

2. Brusque cai oito posições e fica em 90º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios

3. Quina 6517: veja números sorteados nesta segunda-feira

4. No coração do Brasil, brusquenses participam do 32º Rally dos Sertões

5. Secretário estadual de Infraestrutura discute problemas de rodovias da região de Brusque em reunião na Acibr



Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: