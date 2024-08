Secretário estadual de Infraestrutura discute problemas de rodovias da região de Brusque em reunião na Acibr

O secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Jerry Comper, participou da reunião da diretoria da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) nesta segunda-feira, 26. Durante o encontro, foram discutidas demandas e problemas relacionados às rodovias da região.

A entidade apresentou demandas de Brusque, Guabiruba e Botuverá, que são prioritárias para a economia local. Confira a lista.

Pavimentação das estradas entre Guabiruba e Blumenau (para desafogar a Ivo Silveira) e entre Botuverá e Vidal Ramos (caminhões de calcário precisam passar por dentro de Brusque e áreas urbanas);

Retirada de pedras da rodovia entre Botuverá e Vidal Ramos que não foram retiradas durante obras de alargamento;

Celeridade na construção do trevo da Antônio Heil com a BR-101;

Análise dos locais onde a terceira faixa que está sendo instalada entre Botuverá e Brusque na rodovia Pedro Merizio por perigo de acidentes;

Quantidade de lombadas no Limoeiro, na Antônio Heil;

Estruturação de um Plano Estadual de Mobilidade (tendência é aumentar a demanda por rodovias. Pensando em longo prazo, criação de política de mobilidade pensando em entornos de rodovias).

Manifestações do secretário

Além de Jerry, estiveram presente na reunião o superintendente de Infraestrutura, Vissilar Pretto, o gerente de Manutenção e Conservação Rodoviária, Gustavo Martins, o coordenador regional, Marcel Poffo, e o superintendente de Planejamento de Infraestrutura, Alexandre Schaeffer.

O secretário apresentou dados sobre o que está sendo feito na região, com cerca de R$ 236 milhões investidos. Para os próximos dois anos, estão previstos mais R$ 324 milhões para manutenções no Vale do Itajaí.

Em relação às demandas apresentadas, Jerry destacou que já há vencedor da licitação para a execução do trevo entre a BR-101 e a Antônio Heil. O orçamento previsto da obra é de R$ 61,7 milhões e o prazo para conclusão é de dois anos após o início dos trabalhos.

Jerry ainda destacou que está previsto o investimento de R$ 2,5 milhões para a confecção de um novo projeto de implantação e pavimentação da rodovia estadual SC-486 entre Botuverá e Vidal Ramos, com trecho de 35,4 km.

Um projeto da década passada é considerado muito ousado e, por isso, é necessário adaptar. Para o futuro, ele entende que a opção é que a obra seja feita através de um financiamento. Ele destaca que quer um projeto enxuto, dentro das possibilidades do governo do estado.

Já em relação à estrada Guabiruba-Blumenau, que passa por Gaspar, e hoje não é asfaltada, Jerry pede colaboração entre os prefeitos da região. Ele se comprometeu a se reunir com eles e entregar uma proposta ao governador após ela ser estruturada. Na sua opinião, é uma obra viável desde que haja essa união de forças.

O secretário ainda pediu que sua equipe desse atenção especial para os locais onde a terceira faixa foi instalada na Pedro Merizio e explicou que as novas lombadas da Antônio Heil, na altura do bairro Limoeiro, não foram instaladas por iniciativa da pasta, mas do Ministério Público. Além disso, destacou que, em breve, será iniciada a instalação de terceiras faixas na rodovia Gentil Battisti Archer, que vai de Brusque a São João Batista.

Presidente da Acibr, Marlon Sassi reforçou a importância de um diálogo próximo, e também agradeceu ao governador do estado, Jorginho Mello, e ao secretário pela disposição e preocupação com a região.

“Sabemos que existem limitações, mas agradeço pelos esclarecimentos. Estamos lutamos bastante por essas demandas. O Vale do Itajaí é a região que mais cresce em Santa Catarina, e uma das que mais cresce no Brasil. Nós podemos ajudar o estado para arrecadar valores para as obras a partir dos impostos, mas não podemos ser travados. Vamos convencer o estado com os números”.

