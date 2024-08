Secretaria de Saúde e Unifebe iniciam ampliação de consultórios nas UBSs de Brusque

O acordo firmado entre a Secretaria de Saúde de Brusque e a Unifebe, em julho deste ano, proporcionou a ampliação dos consultórios destinados às três salas de consulta em cada uma das cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs), situadas nos bairros Paquetá, Limeira Baixa, Dom Joaquim, Steffen e Rio Branco.

No momento, a reforma está sendo feita nas salas de consulta das UBSs do Paquetá e da Limeira Baixa. Já as unidades Dom Joaquim, Rio Branco e Steffen serão concluídas no primeiro e segundo semestre de 2025.

“As construções dessas extensões foram iniciadas pela Unifebe como contrapartida ao campo de estágio para o internato. No último ano de medicina, os alunos precisam passar muitas horas nas Unidades Básicas de Saúde, e, com o aumento dos recursos humanos que realizamos, a estrutura física das unidades ficou um pouco limitada”, explicou a secretária de Saúde, Thayse Rosa.

“As obras já começaram em duas unidades, Paquetá e Limeira Baixa, onde estão sendo construídos três novos consultórios. A partir do próximo ano, uma unidade ampliada será entregue a cada semestre”, complementou.

