EJA Brusque é destaque na 25ª Feira Regional de Matemática, em Guabiruba

A Escola de Jovens e Adultos (EJA), de Brusque, recebeu o prêmio de “destaque” na 25ª Feira Regional de Matemática, realizada na sexta-feira, 23, em Guabiruba. A premiação classificou a instituição para a etapa estadual, que ocorrerá em Novembro em Rio dos Cedros.

Essa foi a segunda participação da EJA Brusque na Feira Regional de Matemática e a primeira vez na história que uma escola EJA recebeu uma premiação no evento. A feira conta com a participação de escolas de Botuverá, Brusque, Canelinha, Guabiruba, Major Gercino, Nova Trento, São João Batista e Tijucas.

A escola destacou-se com o projeto “Matemática: da fome ao desperdício”, demonstrando através de cálculos matemáticos e estatísticas, o quadro de desperdício de alimentos no Brasil, assim como a sua relação com a fome.

A ideia do projeto surgiu a partir das notícias sobre as dificuldades de alimentação ocorridas durante a enchente no Rio Grande do Sul e a possível escassez de arroz.

Conforme a equipe gestora da EJA, os alunos Kailane de Souza e Lucas Rezini Zabel apresentaram com brilhantismo e desenvoltura o projeto, elaborado em parceria com professores e equipe pedagógica, elevando a autoestima dos participantes e estimulando mais alunos da escola a desenvolverem projetos.

Escola de Jovens e Adultos de Brusque

A EJA de Brusque, mantida pela Prefeitura, é um segmento de ensino supletivo semestral presencial voltado a jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que não puderam concluir seus estudos na idade própria.

Desde a sua criação em 2003, oferta a alfabetização e elevação da escolaridade com a conclusão do ensino fundamental (9º ano) para a população brusquense.

