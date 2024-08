Maioria dos candidatos a prefeito de Brusque propõe transformar PA do Santa Terezinha em UPA; veja propostas da saúde

A Secretaria de Saúde possui a segunda maior fatia de recursos previstos no orçamento de 2024 da Prefeitura de Brusque. Candidatos a prefeito propuseram, juntos, 63 ideias para a saúde. As propostas foram extraídas dos planos de governo dos candidatos, enviados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos mencionam transformar o Pronto Atendimento 24 horas no bairro Santa Terezinha em Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Propostas como construção de uma UBS no bairro Thomaz Coelho também se repetem nos planos de governos.

Concorrem ao cargo de prefeito nas eleições de outubro André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD). Confira, abaixo, as propostas dos candidatos para a área da saúde.

– Entregar mais um PA 24 horas em Brusque, incluindo um novo centro especializado em saúde da mulher e da criança e um centro de imagens para tomografia e ultrassom;

– Entregar a nova UBS do Centro;

– Elevar o PA do Santa Terezinha à condição de Unidade de Pronto Atendimento (UPA);

– Entregar a primeira UBS sustentável, com painéis solares de energia fotovoltaica e captação de água da chuva, no bairro Thomaz Coelho;

– Expandir as UBSs dos bairros Steffen, Dom Joaquim e Rio Branco e ceder vagas para internato dos acadêmicos de Medicina do município;

– Projeto Mãe Brusquense: ceder bolsa maternidade, transporte para consultas e pré-natal;

– Projeto Creche Amiga da Amamentação: equipar as creches com poltronas e geladeiras para que as mães possam amamentar os filhos antes de deixá-los na creche e armazenar leite materno para uso nas refeições das crianças durante o dia. Creches que implementarem as estruturas receberão selo de reconhecimento;

– Programa “Cuidando de quem cuida”: estender horário de atendimento de CAPSad, Caps II e Caps I (infantojuvenil) para atenção especial à saúde mental dos servidores públicos. Atendimento para população em geral será entre 7h e 17h, e para servidores, entre 17h e 19h;

– Implementar a Casa do Autista para atender pessoas dentro do espectro autista;

– Implementar novas academias de saúde, oferecendo práticas de atividades físicas voltadas à população idosa;

– Entregar a unidade Centro-Dia, voltada aos cuidados com idosos em situação de vulnerabilidade social;

– Implementar o primeiro ambulatório especializado no tratamento de feridas crônicas;

– Reduzir o tempo de espera nas filas de exames e consultas.

– Transformar em UPA o atual PA localizado no bairro Santa Terezinha;

– Reavaliar o sistema de horário estendido de atendimento das unidades de saúde, com vistas à melhoria e melhor estruturação;

– Ampliar a quantidade de exames e de consultas com médicos especialistas, especialmente em pediatria, neurologia, psiquiatria e geriatria;

– Rever fluxos, com vistas à agilização do atendimento ao usuário;

– Ampliar parcerias com os hospitais de Brusque;

– Revitalização permanente dos prédios da rede municipal de saúde e de seus equipamentos;

– Implantar UBS no bairro Thomaz Coelho;

– Ampliar cobertura das equipes de Saúde da Família para as comunidades em constante expansão populacional ou que precisem de um longo deslocamento para acessar os serviços;

– Revitalizar as academias de todas as idades e dinamizar sua utilização;

– Ampliar a assistência farmacêutica, atualizando a relação de medicamentos da farmácia básica (Remume) e melhorar as condições de trabalho e o fluxo das farmácias básicas e excepcional;

– Implantar política municipal de saúde animal, em parceria com entidades e comunidade;

– Ampliar o atendimento em saúde mental na rede pública, através da contratação de profissionais e de equipes multidisciplinares, com ênfase ao acolhimento às mulheres, primeira infância e adolescência;

– Ampliação do atendimento às crianças que necessitam de neuropediatra, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional;

– Criação do Consultório na Rua e a implantação de um Centro de Convivência e Cultura, com vistas ao atendimento da população em situação de rua;

– Ampliar o atendimento público de fisioterapia;

– Implementar gradativamente as práticas integrativas e complementares nas UBSs, tais como acupuntura, homeopatia, arteterapia, entre outras;

– Criar canal ativo e perene com entidades da sociedade civil que defendem os direitos das pessoas do Transtorno do Espectro Autista (TEA), das pessoas neuroatípicas/neurodivergentes e das pessoas com mobilidade reduzida;

– Implementar práticas de gestão financeira transparentes e eficientes, como implantação de sistema de código de barras para controle de saída de materiais e insumos, criação de uma Comissão Permanente de Licitação de Insumos de Enfermagem e digitalização de documentos;

– Implantação do auto agendamento de consultas on-line;

– Automatização dos encaminhamentos de consultas e exames especializados pelo próprio profissional de saúde, sem que necessitem passar pelo trabalho manual de atendentes nas UBSs;

– Revitalizar e ampliar o atendimento à saúde bucal no município, com investimentos em contratação de profissionais, melhoria nas condições de trabalho e compra de equipamentos modernos e eficientes;

– Ampliar a parceria com o programa Mais Médicos, através da vinda de mais médicos para a atenção básica;

– Realizar análise criteriosa sobre a terceirização da saúde, a fim de verificar sua eficiência, economicidade e eficácia;

– Implementar gestão eficiente e resolutiva na realização de exames ambulatoriais básicos, seja com a ampliação da contratação de serviços terceirizados ou implantação de serviços que possam ser realizados pelo próprio município.

– Fomentar programas de conscientização de hábitos saudáveis, educação em saúde, vacinação e detecção precoce de doenças para reduzir a incidência de enfermidades;

– Realizar campanhas de conscientização e criar programas comunitários de promoção do bem-estar, além de elaborar parcerias com escolas e empresas para identificar e tratar precocemente problemas de saúde mental;

– Implementar convênio com o Hospital Imigrantes;

– Realizar um plano de manutenção e reformar as estruturas das UBSs, além dos prédios públicos da Secretaria de Saúde;

– Programa “Cuidar de quem cuida da saúde”: iniciativa que visa capacitar e cuidar da saúde mental e física dos profissionais da saúde que atuam na gestão pública;

– Reformular a logística do PA do Santa Terezinha;

– Revitalizar e promover manutenção das academias existentes nas praças públicas;

– Firmar parceria para que o Centro Oncológico do Hospital Azambuja seja implantado de forma célere, evitando o transporte dos moradores a outros municípios para atendimento;

– Atualizar a relação dos fármacos da farmácia básica;

– Implantar programa para tratamento de dependentes químicos, incluindo firmar parcerias com comunidades terapêuticas;

– Firmar convênio para implantação da Clínica Veterinária Pública, a fim de atender demandas para atendimento de cães e gatos de rua sob tutela de pessoas e famílias de baixa renda;

– Programa Secretaria de Saúde Itinerante: levar serviços de saúde aos bairros para atender as necessidades da comunidade, sobretudo quando se trata de serviços básicos.

– Reformar UBSs para proporcionar melhor local de trabalho ao servidor, bem como bom atendimento à população;

– Expandir as UBSs já existentes para atender de maneira rápida e eficaz;

– Ampliar com extrema urgência o atendimento odontológico;

– Construção e instalação da Upinha, que prestará serviços específicos na área pediátrica 24 horas;

– Tornar o PA Santa Terezinha uma UPA, ampliando a capacidade e os serviços prestados;

– Construir mais uma UPA 24 horas;

– Construir uma UBS no bairro Thomaz Coelho;

– Implantar o serviço de telemedicina com o intuito de atender casos de baixa complexidade, aliviando a demanda dos postos de saúde;

– Programa Chama o Gerente: todos os postos de saúde terão um gerente para atender demandas dos profissionais do local e resolver questões vindas da população;

– Zerar a fila de exames de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia, endoscopia e colonoscopia por meio da contratação da rede privada;

– Descentralizar a entrega de medicamentos para que as pessoas possam retirá-los no posto de saúde do bairro;

– Investir em mutirões com especialistas com o objetivo de eliminar o déficit de atendimentos;

– Criar um programa de incentivo à formação médica para brusquenses;

– Adquirir vagas na Unifebe para estudantes brusquenses que desejam cursar uma universidade presencialmente, mas têm dificuldade para pagar as mensalidades. Em contrapartida, os universitários, após a formatura, quitarão este “financiamento” com sua mão de obra especializada no município, com um percentual ainda a ser definido sendo descontado em folha.

