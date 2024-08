Corretores do luxo de SC se destacam com vendas de apartamentos de até R$ 50 milhões

Corretores do luxo 1

Não está aparecendo em público, ainda, uma disputa de bastidores no mercado imobiliário de SC, que envolve corretores de imóveis e suas altas comissões que os tornam celebridades no seu meio. Um é Flávio Mendonça, que atua em Balneário Camboriú e São Paulo. Atualmente trabalha com apartamentos que custam entre R$ 15 milhões e R$ 50 milhões. A comissão dele varia entre 4% e 6%.

Corretores do luxo 2

O outro é Diego Wantowsky, que participou da 19ª edição do reality show Big Brother Brazil. Estabelecido há três anos em Balneário Camboriú, trabalha com imóveis de R$ 10 a R$ 22 milhões. Geralmente são apartamentos por andar, duplex ou triplex, e coberturas com vista total para a orla da cidade.

Investimentos em SC

Toda semana o governador Jorginho Mello tem notícias boas para dar. As boas novas, que ele deve tornas públicas por estes dias, envolvem a construção de uma fábrica de ração para animais domésticos, da marca Purina, em Vargeão, que custará mais de R$ 1 bilhão. Será feita a toque de caixa, por exigência do mercado consumidor. Tanto que deverá ficar pronta no início de 2025. Outra é da ampliação da produção da famosa e internacionalmente conhecida batata Pringle’s, na fábrica de São Lourenço do Oeste, também no oeste do Estado. Trata-se da única fábrica na América Latina. A empresa não revelou o investimento, que é estimado em mais de R$ 200 milhões.

Reprise

O colunista Lauro Jardim informou ontem o que este espaço – o que não deixa de ser uma honra – noticiou semanas atrás graças às confiáveis fontes que tem: que o candidato a vereador por Balneário Camboriú, Jair Renan, o filho 04 de Bolsonaro, faz uma espécie de imersão no Legislativo da cidade, onde acompanha todas as sessões, participando como ouvinte e conversando com funcionários. Sempre acessível e simpático, aceita conselhos de toda ordem.

Telhado de vidro

Na coluna que assina em “O Globo”, a jornalista Mirian Leitão tem, abaixo do nome dela, uma espécie de slogan dizendo ser ela “o olhar único que há 50 anos acompanha o que é notícia no Brasil e no mundo”. Ontem, com a parcialidade que lhe é tão peculiar quando aborda fatos e gente da política à direita, escreveu que a catarinense Caroline de Toni (PL) foi escolhida para a honrosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para tentar achar uma brecha que anistie Bolsonaro de seus ataques à democracia. E, também, pelas suas posições extremistas, contra as vacinas e a favor do homeschooling.

Novos caminhos 1

O merecidamente elogiado programa Novos Caminhos, iniciativa idealizada pela Justiça catarinense em parceria com a Fiesc, ganhou um novo parceiro: o Tribunal Superior do Trabalho, que destinará 5% de suas vagas de aprendizagem e de estágio para jovens acolhidos. Pelo programa, a jovens que vivem nas 233 instituições de acolhimento de SC são oferecidos serviços de educação, saúde e articulação para o mercado de trabalho.

Novos caminhos 2

Na assinatura do acordo, no Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, há dias, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes, lembrou que esteve em SC em 2015 quando conheceu Nelson Matheus, de 17 anos, então abrigado que participava do Novos Caminhos, que sonhava ser engenheiro elétrico. Na época, chamou sua atenção que um adolescente, naquela situação, ousasse sonhar. Nelson e o ministro se reencontraram no ano passado na comemoração dos 10 anos do programa, e o magistrado ficou impressionado ao descobrir que o jovem havia se formado em Matemática, era professor e cursa Engenharia Elétrica na UFSC, tendo sido aprovado em segundo lugar.