Mulher esfaqueia sobrinha de 1 ano durante briga familiar em Itajaí

Uma mulher foi presa por esfaquear a sobrinha de 1 ano em Itajaí. O crime aconteceu na noite deste sábado, 24.

Segundo a Polícia Militar, a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 20h, no bairro Cordeiros. No local, um homem relatou que, durante uma confraternização familiar com bebidas alcoólicas, a cunhada dele, irmã de sua esposa, esfaqueou sua enteada de 1 ano e 8 meses.

Discussão leva a ataque violento

De acordo com o relato, as duas irmãs iniciaram uma discussão, e em determinado momento, a tia da criança, de 23 anos, desferiu golpes de faca na sobrinha, que estava deitada na cama assistindo a desenhos animados.

O homem tentou intervir para proteger a criança e acabou sofrendo um corte superficial no braço. Em seguida, a família se dirigiu ao Centro Integrado de Saúde (CIS) no bairro São Vicente, no carro de um parente, enquanto acionavam a Polícia Militar.

Atendimento e estado de saúde da vítima

No pronto atendimento, uma equipe da Polícia Militar abordou as irmãs, enquanto a criança era atendida pela equipe médica. A vítima apresentava três ferimentos por arma branca, sendo dois na região cervical e um na costela, além de hematomas no pescoço.

A criança estava em choque hipovolêmico, mas ainda consciente, com sinais vitais em queda. Logo após o atendimento no CIS, a criança foi transferida para o Hospital Infantil Pequeno Anjo (Hipa) em Itajaí.

Durante a madrugada, uma equipe policial foi até a unidade de saúde e foi informada de que a menina estava em quadro estável, sem risco de vida e em observação.

Prisão e investigação em andamento

A mãe da criança confirmou que o ataque ocorreu após uma discussão entre as irmãs, que se intensificou quando a agressora empurrou a sobrinha, culminando no ataque violento da tia.

Diante das evidências, a Polícia Militar deu voz de prisão à mulher de 23 anos, que foi conduzida à Central de Plantão Policial para os devidos procedimentos legais.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também compareceram ao local para dar início à investigação e esclarecer os fatos. A investigação prossegue para determinar as circunstâncias exatas do crime.

