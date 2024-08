Leilão da Caixa tem imóveis com descontos em Santa Catarina

Ainda dá tempo de participar do leilão virtual da Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões. Dos mais de 2,3 mil imóveis anunciados em julho, estão disponíveis apenas 1.047, espalhados por todo o Brasil. Em Santa Catarina, são 13 imóveis disponíveis.

Os interessados devem fazer seus lances nos dias 3, 6 e 10 de setembro, até às 10h, por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br. Os descontos poderão chegar a 95% do valor da avaliação inicial, com possibilidade de financiamento e uso do FGTS em alguns casos, devendo ser observado na descrição de cada lote.

Confira número de ofertas por região:

Sul – 83 imóveis

Paraná – 70

Santa Catarina – 13

Sudeste – 461 imóveis

Espírito Santo – 09

Minas Gerais – 94

Rio de Janeiro – 213

São Paulo – 145

Nordeste – 302 imóveis

Alagoas – 14

Bahia – 23

Ceará – 26

Maranhão – 09

Paraíba – 62

Pernambuco – 48

Piauí – 18

Rio Grande do Norte – 84

Sergipe – 18

Centro-Oeste – 167 imóveis

Distrito Federal – 08

Goiás – 145

Mato Grosso do Sul – 06

Mato Grosso – 08

Norte – 34 imóveis

Acre – 01

Amazonas – 08

Amapá – 04

Pará – 11

Roraima – 09

Tocantins – 01

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital. Devido ao grande número de oportunidades em todo o país, é recomendado que os interessados vejam todos os detalhes dos lotes com antecedência para facilitar a escolha”, pontua Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

É necessário fazer cadastro no site www.fidalgoleiloes.com.br e enviar os documentos citados nos editais para participação nos leilões. “Recomendo sempre que seja feita pesquisa sobre o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação, conservação do bem, entre outros”, conclui Fidalgo.

