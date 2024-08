Wellissol aceita proposta do exterior e deixa o Brusque

O atacante Wellissol teve sua saída anunciada pelo Brusque no início da tarde desta segunda-feira, 26. Ele vai jogar na Austrália, em clube que não teve o nome revelado pelo quadricolor.

Wellissol chegou ao Brusque durante o Campeonato Catarinense, mas teve mais espaço após a chegada do técnico Luizinho Vieira. Em 2024, o jogador de 26 anos também atuou pelo São Joseense-PR.

Ao todo, fez 14 jogos no clube. Anotou uma assistência na derrota por 4 a 2 para o Atlético-GO, pela Copa do Brasil; e marcou um gol contra o Amazonas, na derrota por 2 a 1 em Manaus pela Série B do Brasileiro.

