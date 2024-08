Resultado da eleição do Conselho Tutelar de Guabiruba é divulgada

A Comissão Especial Eleitoral (CEE) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guabiruba (CMDCA) divulgaram o resultado oficial do processo de escolha suplementar dos membros do Conselho Tutelar do município.

De acordo com o relatório da eleição, 16.682 moradores estavam aptos a votar; entretanto, apenas 81 pessoas compareceram às urnas, o que representa uma participação de apenas 0,49%. A abstenção foi de 99%.

Confira o resultado

Os candidatos eleitos foram: Viviane Louise Brito da Possa, com 58 votos (1ª titular); Jéssica Barcelos da Silva, com 20 votos (1ª suplente); e Daiana Aparecida da Cruz Moreton Santos, com 2 votos (2ª suplente). Foi registrado um voto nulo.

Os recursos serão analisados e julgados pela Comissão Especial Eleitoral e pelo Ministério Público no prazo máximo de três dias.

