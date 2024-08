Jovem morre em acidente na SC-477, em Canoinhas

Um jovem de 24 anos morreu em um acidente na rodovia SC-477, em Canoinhas, no Norte catarinense. O acidente aconteceu na noite deste domingo, 25. A vítima foi identificada como Jonatan Castro de Lima.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 20h52, na região de Forquilha. No local, a equipe dos bombeiros constatou que o acidente foi uma saída de pista seguida de capotamento.

Durante a avaliação da cena, os bombeiros encontraram um Corsa capotado com as quatro rodas para cima. Jonatan era o condutor e ainda estava no veículo. A vítima apresentava ruptura de medula cervical e já estava sem sinais vitais.

Uma segunda vítima foi encontrada a aproximadamente 40 metros do veículo, deitada e inconsciente. Os bombeiros a colocaram em uma maca rígida para transporte imediato.

Durante a avaliação, não foram identificadas grandes hemorragias nem a presença de fraturas significativas. A cena da ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual.

Velório e sepultamento

Jonatan, mais conhecido como Nenão, deixa enlutados pai, mãe, irmãos, uma sobrinha, e demais familiares e amigos.

O velório acontece na Igreja Evangélica Atalaia de Cristo, no bairro Campo d’Água Verde, em Canoinhas, de onde o féretro seguirá nesta terça-feira, 27, às 9h para o Cemitério Municipal de Canoinhas.

