Motorista morre ao fazer ultrapassagem e colidir contra caminhão em Blumenau

O motorista Alexandre Gomide, de 43 anos, morreu após colidir contra um caminhão na rodovia SC-108, no bairro Vila Itoupava, em Blumenau, na última sexta-feira, 23.

Segundo informações do relatório, o acidente envolveu um Honda Fit LXL Flex, que transitava no sentido Blumenau-Massaranduba, e um caminhão Volvo FH 460 6X2T, que vinha no sentido contrário.

Informações sobre velório não foram divulgadas.

Dinâmica

Conforme apurado no local, o condutor do Honda Fit tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com o caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

As condições da via no momento do acidente eram de pista simples, sem iluminação, mas com sinalização horizontal e vertical visíveis. O trecho em questão está localizado em um perímetro rural e a velocidade máxima permitida na área é de 80 km/h.

Após o acidente, a Polícia Militar Rodoviária realizou a sinalização do local e comunicou a ocorrência policial. O Honda Fit foi removido ao pátio licitado, uma vez que não havia responsável presente no local para a guarda do automóvel.

O teste do bafômetro realizado no motorista do caminhão Volvo não indicou presença de álcool. As circunstâncias exatas do acidente seguem sob investigação.

Leia também:

1. Polícia Civil apreende objetos de apologia ao nazismo em Laguna

2. Motorista fica ferido após carro cair em ribanceira de 10 metros em Gaspar

3. Maioria dos candidatos a prefeito de Brusque propõe transformar PA do Santa Terezinha em UPA; veja propostas da saúde

4. Mulher esfaqueia sobrinha de 1 ano durante briga familiar em Itajaí

5. Leilão da Caixa tem imóveis com descontos em Santa Catarina

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: