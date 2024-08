Brusque e Sport se enfrentam tentando reabilitação na Série B

O Brusque enfrenta o Sport às 21h desta terça-feira, 27, na Ressacada, pela 23ª rodada rodada da Série B. Em meio ao péssimo momento, o quadricolor perde Alex Ruan por lesão, mas poderá contar, finalmente, com o atacante Matías Ocampo. Do outro lado, o Sport terá desfalques e vive turbulência, ocupando o meio da tabela após duas derrotas consecutivas.

O principal desfalque para a partida é o lateral-esquerdo Alex Ruan, que não está treinando. Na derrota contra o Goiás, ele sofreu uma lesão grave, ainda a ser confirmada pelo departamento médico. Dentinho e Marcelo, com problemas musculares, fizeram trabalhos separados. Ronei segue fora, com lesão muscular.

Na manhã desta segunda-feira, 26, o técnico Luizinho Vieira comandou um treino rápido com um possível time titular, priorizando a criação de jogadas e as finalizações. Os demais jogadores trabalharam na outra metade do campo.

O meia Agustín González e o zagueiro Jhan Torres não participaram dos treinos. Ambos foram liberados para resolverem pendências burocráticas de suas regularizações. A princípio, nenhum deles fará sua estreia na partida desta terça-feira. Por outro lado, o Brusque conta com o atacante Matías Ocampo, que foi regularizado na sexta-feira, 23.

Jhemerson e Paulinho Moccelin cumpriram suspensão na rodada anterior e estão à disposição. Matheus Nogueira, Ianson, Alex Ruan, Madison, Rodolfo Potiguar e Diego Mathias estão pendurados.

Uma escalação possível tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Luiz Henrique; Rodolfo Potiguar, Serrato; Diego Mathias (Ocampo), Jhemerson; Pollero e Paulinho Moccelin.

No Z-4

O Brusque é o 19º colocado, com 19 pontos, 15 gols marcados e 29 sofridos. Tem o pior ataque da competição, junto com a Chapecoense. Não vence há cinco partidas, tendo perdido seus últimos três confrontos.

Sport

Após uma sequência de sete jogos sem derrota (três vitórias e quatro empates), o Sport perdeu duas partidas consecutivas. A equipe vive um momento de desconfiança, com derrotas para Vila Nova, fora de casa, e Coritiba, em casa. Ocupa o nono lugar da Série B, com 32 pontos em 20 jogos.

Há dois desfalques importantes para a partida contra o Brusque. O meia uruguaio Fabrício Domínguez, um dos artilheiros do Sport na competição, com seis gols, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outra baixa pelo mesmo motivo é o atacante Christian Ortíz, que vem sendo reserva nos últimos jogos.

Há mais possíveis desfalques por lesões. O lateral-direito Palacios, o zagueiro Rafael Thyere, o volante Pedro Martins e o atacante Romarinho, entregues ao departamento médico, perderam os últimos jogos. O lateral Leonel Di Plácido foi substituído com lesão na derrota para o Coritiba e pode ficar fora.

Jogadores estão pendurados: o goleiro Caique França; o lateral-direito Roberto Rosales; os zagueiros Luciano Castan, Chico e Alisson Cassiano; o lateral-esquerdo Dalbert; o volante Luciano; e o centroavante Gustavo Coutinho.

Possíveis escalações têm Caique França; Fabinho, Alysson, Luciano Castan, Dalbert (Igor Cariús); Felipe, Lucas Lima, Fábio Matheus (Pedro Martins); Barletta, Gustavo Coutinho e Wellington Silva.

No turno

Na quarta rodada da Série B, em 11 de maio, o Brusque perdeu por 4 a 1 para o Sport na Arena Pernambuco. Gustavo Coutinho, Christian Ortíz e Chrystian Barletta (duas vezes) marcaram para o Sport, enquanto o gol brusquense foi de Keké.

Arbitragem

O trio é do Distrito Federal. Maguielson Lima Barbosa, auxiliado por Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva. Luiz Augusto Silveira Tisne (SC) é o quarto árbitro.

Vinícius Furlan (SP) comanda o VAR, auxiliado por Luciano Roggenbaum (PR).

Brusque x Sport em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 15h30.

