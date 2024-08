Motociclista fica gravemente ferido após colisão com caminhão na Antônio Heil

Na manhã desta segunda-feira, 26, um acidente de trânsito envolvendo uma colisão traseira na rodovia Antônio Heil (SC-486), em Itajaí, resultou em lesões graves para um motociclista, de 49 anos. A colisão ocorreu por volta das 9h, no bairro Itaipava.

Os veículos envolvidos no acidente eram um Mercedes Bens LS, acoplado a um SR Facchini, com placa de São José dos Pinhais (PR), e uma Yamaha Fazer, com placas de Camboriú. O caminhão era conduzido por um homem de 45 anos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão, que seguia no sentido Itajaí-Brusque, estava realizando uma manobra para acessar uma rua transversal quando foi atingido na traseira pelo motociclista, que seguia no mesmo sentido.

O impacto causou lesões graves ao motociclista, que foi imediatamente socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital de Marieta Konder Bornhausen.

No momento da coleta das informações, o motociclista estava em atendimento médico e não foi possível obter sua declaração sobre o acidente.

