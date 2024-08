Idoso é conduzido ao hospital após carro capotar na rodovia Germano Barni, em Botuverá

Um idoso foi conduzido ao hospital após um acidente de trânsito envolvendo um Volkswagen Gol na manhã desta segunda-feira, 26, em Botuverá. A ocorrência foi registrada por volta das 10h40 na rodovia Germano Barni, no bairro Lageado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, a equipe encontrou o condutor, um idoso de 77 anos, deitado de costas dentro do veículo, que havia capotado após perder o controle em uma curva.

Ele estava consciente e orientado, com sinais vitais estáveis, mas queixava-se de dores na região lombar.

A equipe de socorro imediatamente iniciou o procedimento padrão, incluindo a colocação da vítima em uma maca rígida.

Após a remoção do automóvel, o idoso foi conduzido para o pronto-atendimento do Hospital Azambuja. A Polícia Militar esteve presente no local e prestou apoio à ocorrência.

