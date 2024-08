Quem precisou sair cedo de casa em Brusque na manhã desta segunda-feira, 26, enfrentou um frio intenso, com os termômetros variando entre 2°C e 6°C no município.

A menor temperatura foi registrada no bairro Limeira Alta, onde o amanhecer foi especialmente gelado, marcando 2,2°C por volta de 7h.

No Vale do Itajaí-Mirim, as cidades de maior altitude vivenciaram uma madrugada de inverno ainda mais severa, com temperaturas abaixo de zero e uma geada densa, que transformou a paisagem logo ao amanhecer.

A comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, despertou sob um manto branco, diante dos termômetros, então, registrando -0,1°C.

Essas condições rigorosas trouxeram um dos inícios de dia mais gelados do ano, demandando cuidados extras de quem precisou enfrentar o clima nas primeiras horas da manhã.

Frio em números

Acompanhe, a seguir, o levantamento completo das temperaturas mínimas registradas em todo o Vale do Itajaí-Mirim, entre a madrugada e o amanhecer desta segunda-feira.

O destaque recai para a fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, que obteve a menor marca de toda a região.

Os demais valores mínimos, que incluem tanto os registrados em Brusque quanto nas cidades vizinhas, estão detalhados na tabela a seguir, oferecendo uma visão ampla das condições invernais do despertar deste dia.

Previsão de mais frio após anúncios

Frio prossegue

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o frio que se estabeleceu em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim no último fim de semana, especialmente nesta segunda-feira, deve persistir.

Ele se estenderá à terça-feira e quarta-feira, com ênfase durante as noites e madrugadas. O sol deve aparecer e predominar durante o período. Isso manterá o tempo seco, explica.

Puchalski antecipa que, por se tratar de um frio seco, as tardes tendem a se tornar um pouco mais agradáveis, sob temperaturas em torno de 20°C, mas não muito além desse valor.

À medida que a semana avança, especialmente após quarta-feira, os termômetros sinalizam começar a subir gradualmente.

A partir de quinta-feira, as madrugadas e noites já não devem ser tão frias, sinalizando mínimas previstas acima de 13 a 15°C na maioria das cidades da região brusquense.

As tardes, por sua vez, também devem registrar máximas podendo superar os 24°C a 25°C, indicando um clima bem mais agradável, diz o meteorologista.

Sem chuva à vista

Quanto ao risco de chuva, Puchalski antecipa pouca ou nenhuma precipitação para os últimos dias de agosto em Brusque e região.

No entanto, ele ressalta a importância do acompanhamento diário, pois os modelos meteorológicos estão sujeitos a mudanças constantes à medida que novas informações são incorporadas.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

