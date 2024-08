Escola de Costura da Ampebr forma mais de 50 profissionais em Brusque

A Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), em parceria com a Prefeitura de Brusque, promoveu na última semana a formatura dos profissionais que participam do projeto “Escola de Costura”. Ao todo, 57 pessoas receberam os certificados de conclusão do curso no evento que ocorreu no auditório do Instituto Federal Catarinense (IFC).

O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, fala da alegria de presenciar a formatura de mais uma turma de concluintes. Ele ressaltou que o projeto fomenta a economia, capacitando profissionais para o mercado de trabalho.

“Estamos muito felizes em ver mais uma turma se formando na Escola de Costura. O intuito da nossa entidade é proporcionar gratuitamente para as pessoas uma profissão. São três meses de curso, que oportuniza a eles começarem do zero e saírem já inseridos no mercado de trabalho. Além disso, muitos alunos estão montando suas próprias facções, então é apenas o início de grandes trajetórias”, falou Schoening.

Também presente no evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky, salienta a relevância do projeto da Ampebr.

“Quero ressaltar a importância da Escola de Costura, que a nossa secretaria é parceira, para a cadeia produtiva de Brusque. O setor têxtil é responsável pelo maior PIB do nosso município, e os formados de hoje contribuem para isso, pois precisamos de profissionais qualificados para elevar ainda mais a qualidade dos nossos produtos”, afirmou.

A coordenadora da Escola de Costura, Maria Isabel Daroceski, descreve a gratidão ao formar mais uma turma.

“É um sentimento de alegria muito grande. Para mim, como professora, é um orgulho vê-los saindo da Escola de Costura já inseridos no mercado de trabalho ou até mesmo montando seu próprio negócio. Nessa turma, em especial, temos grande parte dos alunos já estão atuando na área”, comentou Maria Isabel.

Sonhos realizados

Com 24 anos de idade, a brusquense Beatriz Dognini Zimmermann, viu na costura a oportunidade de reingressar no mercado de trabalho após engravidar. Ela conta que conheceu a Escola de Costura através de sua irmã, que já havia participado.

“Eu nunca tinha costurado antes, mas decidi me inscrever para aprender e gostei muito. Peguei o jeito bem rápido, e também consegui uma máquina para trabalhar em casa. Comecei a fazer alguns serviços e deu certo”, contou.

Ela ainda compartilha que gostou muito do curso e destaca a atenção da professora, Maria Isabel, com os alunos. “Todo o curso é maravilhoso, bem completo. A professora Bel é super querida, ensina muito bem, ela se preocupa com todos os detalhes, torna o processo de aprendizagem mais fácil”, afirmou Beatriz.

Assim como ela, o casal Ilisandra Maria da Silva e Josué Cícero da Silva, também viram na costura um novo começo. Ele, que veio de Pernambuco, conta que desde que chegou em Brusque sempre trabalhou em estamparias e a esposa como revisora em confecções.

“A Ilisandra que teve a vontade de iniciar o curso, uma amiga falou para ela da Escola de Costura e eu resolvi acompanhar. Mas vou confessar que esses três meses de aula me fizeram muito bem, estava um pouco ansioso e ir para o curso era maravilhoso, parecia que eu entrava em outro mundo”, falou Silva.

Ele confessa que os dois já compraram algumas máquinas e estão montando uma facção própria em casa. “Estamos fazendo alguns trabalhos, inclusive as camisetas dos formandos, fui eu quem costurou. Pretendemos ampliar nossa produção. O curso foi ótimo, nos proporcionou aprender uma nova profissão e começar nosso negócio”, finalizou.

