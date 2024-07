Neste sábado, 27, o clima de festa literalmente tomou conta do Centro da cidade de Guabiruba, mais precisamente na praça Theodoro Debatin.

Famílias inteiras então participam com entusiasmo da 18ª Stadtplatzfest, a tradicional festa de rua, que já se consolidou como um evento anual imperdível.

A comunidade, pois, veio marcar presença em peso, trazendo consigo muito ânimo e um espírito de confraternização que tomou conta de todos os cantos da área urbana.

Abertura

A abertura oficial do evento ocorreu às 10h, e foi então marcada pela participação especial do prefeito Valmir Zirque, que deu início ao desfile das rainhas da festa.

Além do prefeito, diversas outras autoridades do município e da região também prestigiaram a celebração, reforçando a importância cultural e social da Stadtplatzfest para Guabiruba.

Comunidade de Guabiruba

Inúmeros grupos de amigos e familiares se reuniram junto à praça, para celebrar as tradições alemãs, montando suas barraca, providenciando alimentação e bebidas, com destaque para o tradicional chopp.

A festa também conta com bandas instrumentais que animam o público com músicas locais e marchinhas alemãs, criando uma atmosfera festiva e acolhedora.

Associação Visite Guabiruba

A Associação Visite Guabiruba (Avigua) também veio marcar presença com o seu famoso Biergarten, uma praça de alimentação proporcionando aos visitantes, delícias tradicionais como maibaumbrot, bolachas, chocolates e fondue, além, é claro, de muito chopp.

O Biergarten se tornou um ponto de encontro na festa, para todos que então buscam desfrutar das iguarias locais em um ambiente descontraído e alegre.

Sucesso em Guabiruba

A Stadtplatzfest, que se estende somente neste sábado até às 17h, é um sucesso absoluto, mostrando mais uma vez a força da comunidade de Guabiruba em manter vivas as tradições culturais e em promover momentos de alegria e união para todos os seus moradores e visitantes.

Galeria de fotos

Encerramos esta pauta com uma galeria de fotos que ilustra, de forma objetiva, todo o clima festivo presente na 18ª Stadtplatzfest, em Guabiruba. Confira as imagens a seguir.

*Autoria: Ciro Groh/O Município >>

