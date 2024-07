Amizade e tradição marcam a 18ª Stadtplatzfest de Guabiruba

Em celebração ao aniversário de 62 anos de Guabiruba, a 18ª edição da Stadtplatzfest reuniu amigos e famílias neste sábado, 27, na Praça Theodoro Debatin, na rua Brusque, no Centro.

A festa tipicamente alemã, significa “Praça da Cidade em Festa” e marca o encerramento das atividades comemorativas do aniversário do município. O tempo ameno contribuiu para a presença de diversos grupos no tradicional evento de rua guabirubense.

O público montou suas barracas e aproveitou o evento para reunir amigos de longa data e familiares de diversas gerações, com placas e camisetas personalizadas.

É o caso da família Schlindwein, de Guabiruba, que participa da festa há 13 edições. Com nove irmãos, a família se reúne para comer, beber e celebrar a sua união. “A nossa família é grande, tem sobrinhos, amigos dos sobrinhos. É um momento de reencontros”, afirma Isabel Schork. de 62 anos.

“A família toda conta com quase 100 pessoas hoje em dia. A gente vem todos os anos, fazemos comida…É uma festa muito legal, que todo mundo deveria participar”, completa.

Já a guabirubense, Noeli Ebel, 35 anos, frequenta o evento desde a primeira edição. Amigos de longa data, a equipe de 19 pessoas, além de se reunir uma vez por mês, comparece todos os anos na Stadtplatzfest, com a barraca Amigos da Imigração.

“A gente bebe, compra comida todos juntos, trazemos nossos instrumentos. É uma festa para reunir, amigos, famílias, culturas. Somos da cultura italiana, então estamos sempre bem unidos”, compartilha.

Evandro Schlindwein, 37 anos, também é morador de Guabiruba e formou com amigos a barraca Farpa: forças armadas revolucionárias da Planície Alta. “A gente participa desde o começo, desde o início da festa e neste ano estamos em torno de 25 amigos. A gente vem para ver os amigos, se divertir. É uma festa muito agradável, dá para interagir, conversar”, diz.

O guabirubense Rafael Lofhagen, 38 anos, participa da festa há 18 anos. “Na festa, a gente vem para aproveitar, trazemos bebida, carne, reunimos o pessoal e viemos nos divertir.”

A festa

A Stadtplatzfest combina música, cultura e gastronomia em Guabiruba. Aberta ao público, em 2024, ocorreu em frente à Prefeitura de Guabiruba e reuniu centenas de participantes e visitantes.

Cada grupo é responsável pela sua barraca. O espaço é comprado e a comissão organizadora disponibiliza uma mesa para cada barraca.

A tradicional festa encerra a programação de aniversário do município.

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: