Homem é baleado após briga no Barracão, em Gaspar

Um homem de 27 anos foi baleado após uma briga na noite desta sexta-feira, 26, no bairro Barracão, em Gaspar. A Polícia Militar trata o caso como tentativa de homicídio. O crime aconteceu às margens da rodovia Ivo Silveira, que liga Gaspar a Brusque.

De acordo com informações da PM, ele foi atingido na região do tórax. O Samu foi ao local para socorrer o homem, que foi levado ao hospital de Gaspar consciente e sem risco de vida. O autor do disparo não estava no local.

A vítima, que possui passagens pela polícia por tráfico de drogas, receptação, roubo e ameaça, informou aos PMs que os dois discutiram antes de o autor disparar.

