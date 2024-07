Brusque vai mandar mais um jogo da Série B na Ressacada, em Florianópolis

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu solicitação do Brusque e o duelo do Quadricolor diante do América-MG, pela 19ª rodada da Série B 2024, será no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

A informação foi confirmada pela CBF neste sábado, 27. Portanto, Brusque e América se enfrentam na próxima sexta-feira, 2, na casa do Avaí, às 19h.

Enquanto o estádio Augusto Bauer não é liberado, o Brusque vinha mandando seus jogos da Série B no Hercílio Luz, em Itajaí. Devido às condições do gramado, porém, o Quadricolor mandou o confronto diante do Paysandu (vitória por 1 a 0) na Ressacada na última quarta-feira, 24, e, outra vez, vai ser mandante na capital.

Antes, o Brusque enfrenta o lanterna Guarani pela 18ª rodada neste domingo, 28, às 16h, em Campinas (SP). O Quadricolor ocupa a 18ª colocação da Série B, com 18 pontos, um a menos que a Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

