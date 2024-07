Chega de empate! Brusque vence o Paysandu na Ressacada em jogo com três expulsões

Em jogo com três jogadores expulsos, o Brusque venceu o Paysandu por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 24, na Ressacada, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodolfo Potiguar fez o gol do jogo, no início do primeiro tempo de uma partida na qual o quadricolor chegou a ter um jogador a mais, mas teve Serrato e Osman expulsos.

Com o resultado, a equipe chega a 18 pontos e interrompe a série de seis empates. Está agora há oito jogos sem derrota. O Paysandu, após duas vitórias seguidas, teve quebrada sua sequência de sete partidas sem perder.

Abrindo o placar

O rumo do primeiro tempo foi definido a partir dos sete minutos do primeiro tempo. Olávio recebeu belo passe, invadiu a grande área e ficaria cara a cara com Diogo Silva, mas foi derrubado por Lucas Maia. O árbitro marcou o pênalti e aplicou o cartão vermelho direto ao zagueiro do Paysandu.

Rodolfo Potiguar foi para a cobrança, já aos 11, e soltou uma bomba no canto alto, à esquerda do goleiro, que foi para o outro canto: 1 a 0 Brusque. O Pitbull se tornava o artilheiro do quadricolor na Série B.

Logo na sequência, em bom ataque pelo meio, Olávio chutou de dentro da área, mas a bola passou com alguma distância para fora, sem perigo.

Controlando

O quadricolor conseguia manter o jogo sob controle, mas tinha alguma dificuldade para sair jogando sob pressão. O Paysandu, sentindo a desvantagem com a expulsão, não conseguia grandes ameaças a Matheus Nogueira. Aos 29 minutos, após longa e boa troca de passes, Olávio chutou de perna esquerda, mas a bola fraca ficou fácil para Diogo Silva.

Aos 37, Cristovam invadiu a área e passou para Olávio, que adiantou demais no domínio e não conseguiu finalizar. Dois minutos depois, erro de saída de bola do Papão terminou em chute forte de Diego Mathias, com Diogo Silva adiantado. O goleiro conseguiu fazer a defesa em dois tempos.

Expulsão quadricolor

O Brusque também perdeu um jogador por expulsão. Aos 51 minutos, Emerson Ricardo de Almeida Andrade foi chamado ao monitor do VAR para verificar uma falta de Serrato na área do Paysandu. O volante, que havia voltado de suspensão neste jogo pelo terceiro amarelo, entrou de sola na panturrilha do adversário.

Foi aplicado o cartão vermelho direto e o primeiro tempo foi encerrado logo depois, enquanto o Paysandu pedia revisão de possível pênalti cometido por Maurício, poucos minutos antes do lance da expulsão de Serrato.

Lá e cá

Faltava qualidade na conclusão para o Brusque matar o jogo. Aos dois minutos, Jhemerson aproveitou a bobeira no meio-campo do Paysandu, avançou com todo o espaço possível e arriscou de fora, mas sem qualquer perigo.

O Papão respondeu aos cinco, com cruzamento de Jean Dias e chute forte de primeira de Val Soares. Ianson conseguiu fazer o bloqueio.

Aos seis, o Brusque teve problemas para definir a jogada e demorou demais. Quando conseguiu, Jhemerson chutou sem força e Diogo Silva defendeu.

Papão ameaça

Aos 10 minutos, Edílson avançou até a linha da frente da grande área e chutou muito bem. A bola passou muito perto, à direita de Matheus Nogueira.

Uma enorme chance do Paysandu foi criada aos 18. Diego Mathias falhou a interceptação do passe a Edinho. O camisa 18 entrou livre na área e encobriu Matheus Nogueira. Rodolfo Potiguar apareceu para fazer o corte e Maurício tirou o resto do perigo para escanteio.

E o jogo passou a ser quase todo do Paysandu. Com todos os jogadores no campo de ataque, pressionava em busca do empate enquanto o Brusque tentava se fechar e sair em contra-ataque. Ainda assim, não voltava a se aproximar da área.

O quadricolor voltou a ter um pouco mais a bola após um contra-ataque no qual Diego Tavares, no mano a mano, tentou o chute a gol, mas o desvio da marcação deixou a bola em escanteio. Com o jogo se encaminhando para os minutos finais, o Paysandu tentava mais passes diretos, inversões e bolas longas, sem pontaria.

Osman ainda foi expulso aos 47 minutos do segundo tempo. Levou amarelo por tentativa de cera aos 46 e levou o segundo cartão por falta sobre Kevyn.

Próximo jogo

O Brusque visita o Guarani no Brinco de Ouro em partida que começa às 16h desste domingo, 28. O Paysandu recebe o Novorizontino, com apito inicial às 18h30 desta segunda-feira, 29, na Curuzu.

Brusque 1×0 Paysandu

Campeonato Brasileiro – Série B

17ª rodada

Quarta-feira, 24 de julho de 2024

Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Cristovam (Dionísio), Ianson, Maurício, Diego Mathias (Ronei); Rodolfo Potiguar, Serrato, Jhemerson (Alex Ruan); Olávio (Diego Tavares) e Paulinho Moccelin (Osman).

Técnico: Luizinho Vieira

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn; Leandro Vilela (Netinho), Val Soares, Cazares (Bryan Borges); Paulinho Boia (Esli Garcia), Jean Dias (Edinho) e Nicolas (Biel)

Técnico: Hélio dos Anjos

Gol: Rodolfo Potiguar

Cartões amarelos: Wanderson e Edílson; Matheus Nogueira, Mateus Pivô, Dionísio, Paulinho Moccelin, Osman (2)

Cartões vermelhos: Serrato e Osman; Lucas Maia

Arbitragem (BA): Emerson Ricardo de Almeida Andrade apita a partida, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Daniella Coutinho Pinto.

Quarto árbitro: Dioneglei da Silva Vianna (SC).

VAR: Vinícius Furlan (SP), auxiliado por Amanda Matias Masseira (SP).

