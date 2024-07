Homem é agredido no estacionamento de supermercado de Brusque

Um homem de 35 anos foi agredido no estacionamento de um supermercado atacadista na avenida Bepe Rosa, a Beira Rio, em Brusque, na manhã deste sábado, 27.

Os bombeiros foram acionados por volta de 11h30. Ao chegar no local, encontraram o homem acordado, mas confuso. Ele teria levado um soco no rosto e caído no chão, batendo a cabeça no solo.

Ele relatou lesão na nuca e dor na cervical, e foi levado pelos bombeiros ao Hospital Azambuja.

A Polícia Militar também foi acionada e compareceu ao local. Em relato, a vítima disse que não se recordava do ocorrido.

