No coração do Brasil, brusquenses participam do 32º Rally dos Sertões

Nesta sexta-feira, 23, começou o 32° Sertões BRB, o maior rally das Américas. O conhecido Rally dos Sertões passa por três estados: Minas Gerais, Goiás e Bahia, e o Distrito Federal. São mais de 3,5 mil quilômetros de percurso, dos quais 2,5 mil km são cronometrados. Oito brusquenses iniciaram as provas.

Neste ano, a prova levará motos, carros e UTVs a atravessar o coração do Brasil até o próximo sábado, 31. Formosa (GO), Santa Maria da Vitória (BA) e Luiz Eduardo Magalhães (BA) serão as cidades visitadas pela caravana ao longo do trajeto.

Bicampeão em 2019 e 2023, Deni Nascimento retorna ao Sertões na categoria UTV 1, com a Bompack Racing.

Pela Vigifort Racing de Blumenau, o brusquense Rafa Espíndola, que tem quatro participações na prova de moto, sendo uma vez campeão e uma vez vice na categoria Brasil, participa pela primeira vez na categoria UTV Over Pro como navegador, junto do piloto blumenauense Ivan Kuhnen.

Pela 100% Amigos, compete Cesar Wilke na categoria Moto Over 45. Na equipe, também participava o brusquense Marcelo Lira, mas ele sofreu uma queda no quilômetro 45 e fraturou o cotovelo neste domingo, 25. Segundo comunicado, ele está bem e retorna para casa.

O piloto da equipe Transben Racing, Adriano Benvenuti é acompanhado pelo navegador Ivo Mayer, na categoria UTV 1. Também competindo na categoria UTV 1, André Hort segue em busca do título com a estrutura da MH Racing. Na mesma equipe, retorna ao Sertões Nino Hort, na UTV 2.

Roteiro do Rally dos Sertões

De Brasília, o Sertões BRB 2024 levou pilotos e navegadores a Formosa (GO) no sábado, 24, já com uma especial extensa e desafiadora. No segundo dia, 25, a prova atravessou o território mineiro – justamente a região em que está localizado o Parque Nacional Grande Sertão Veredas – ; e chegou a Santa Maria da Vitória (BA), com o mais longo estágio cronometrado desta edição (444 km).

O destino da terceira etapa, nesta segunda-feira, 26, é Luís Eduardo Magalhães, também na Bahia. Uma região que destaca a pujança do agronegócio brasileiro, elemento ressaltado pelo Sertões BRB. Suas lavouras hoje colaboram de modo significativo com a produção nacional de soja, algodão e feijão, entre outras culturas. Um parque industrial surgido para dar suporte a essa vocação completou o cenário de desenvolvimento econômico e geração de empregos.

Nesta terça, 27, e quarta, 28, ocorrem as etapas 4 e 5, que trazem a Maratona, em torno de Luís Eduardo, com uma das principais novidades deste ano: enquanto as motos/quadriciclos/UTVs no regulamento da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) estiverem na especial de 411 km, os carros/UTVs das classes Challenger e SSV (regulamento da Confederação Brasileira de Automobilismo/Federação Internacional de Automobilismo) farão o trecho cronometrado de 268 km, o que se inverte no dia seguinte. Isso aumentará a ênfase na navegação, já que haverá menos rastros e referências no terreno.

A caravana começa a fazer o caminho de volta na sexta etapa, com término em Formosa (GO). De lá, a penúltima etapa acontecerá em laço, com largada e término na cidade. Dela os competidores largarão no último dia para chegar a Brasília, onde serão confirmados os vencedores do Sertões BRB 2024.

Abastecimento

Outra novidade da prova envolve o abastecimento dos veículos, que ficará a cargo da organização ao longo de todo o percurso, exceção feita aos carros da categoria Ultimate T1+, que utilizam combustíveis especiais.

Além disso, a ordem de largada para as especiais seguirá o que vem sendo adotado no Mundial de Rally Raid. As motos fora as primeiras a partir, seguidas pelos carros mais velozes. Em seguida largaram os UTVs no regulamento CBM e o restante dos carros e UTVs no regulamento CBA.

