O Município anuncia debates com candidatos a prefeito de Brusque, Guabiruba e Botuverá

O jornal O Município realizará uma série de três debates com os candidatos a prefeito das cidades de Botuverá, Guabiruba e Brusque, nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, respectivamente. Todos os debates ocorrerão às 19h30 e serão transmitidos ao vivo pelo portal omunicipio.com.br, além dos canais do YouTube e Facebook do jornal.

O primeiro debate, marcado para o dia 1º de outubro em Botuverá, é um evento histórico, sendo o primeiro realizado na cidade em 12 anos. No dia seguinte, 2 de outubro, será a vez dos candidatos de Guabiruba se apresentarem aos eleitores. Já no dia 3 de outubro, os postulantes ao cargo de prefeito de Brusque participarão do último debate da série. Esse será o último debate da cidade, já que é a data final permitida pela Justiça Eleitoral.

Todos os candidatos já foram convidados formalmente. Na próxima semana, reuniões serão realizadas com representantes de todos para apresentar a dinâmica e as regras.

Os debates serão mediados pelo jornalista Cristóvão Vieira, editor-chefe do jornal O Município Blumenau. Os encontros acontecerão no estúdio do jornal, sem a presença de público.

Esta é uma oportunidade para os eleitores das três cidades conhecerem melhor as propostas e posicionamentos dos candidatos antes do pleito. “O jornal reafirma, a cada eleição, o seu papel de dar visibilidade aos candidatos para que os eleitores façam sua escolha de forma consciente”, avalia o diretor de Jornalismo e Operações, Andrei Paloschi.

Anote na agenda!

01/10 (terça-feira) – Botuverá, 19h30

02/10 (quarta-feira) – Guabiruba, 19h30

03/10 (quinta-feira) – Brusque, 19h30

