Nesta terça-feira, 27, o frio intenso voltou a marcar presença em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, repetindo o cenário gelado do dia anterior e exigindo casacos e cachecóis para quem precisou sair cedo de casa.

As cidades de maior altitude registraram, mais uma vez, temperaturas negativas, acompanhadas de geada intensa, que transformou as paisagens ao amanhecer.

Enquanto Brusque iniciou a terça-feira sob temperaturas de até 3°C, nas áreas mais elevadas da região, como em Vidal Ramos, um manto branco cobriu os campos, acentuando a persistência do clima de inverno rigoroso que tem dominado a região.

Frio em números

Neste segmento, apresentamos o levantamento completo das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O destaque recai para a gelada comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, que registrou marcas negativas de até -0,4°C.

Confira, pois, a relação completa com os dados de cada local mencionado no anexo.

Frio noturno persiste

O frio noturno deve continuar a afetar Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim durante a quarta-feira, 28, e quinta-feira, 29, com temperaturas que ainda podem ficar abaixo dos 7 a 8°C.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, o clima gelado deve se restringir à madrugada e primeiras horas da manhã.

O restante da semana, inclusive, tende a apresentar uma condição de tempo estável, sem previsão de chuva, coincidindo com os últimos dias de agosto, explica Scheuer.

Durante as tardes, o padrão seco previsto permitirá, então, que as temperaturas subam, alcançando entre 22 a 23°C, criando um clima mais agradável em comparação com as noites frias.

O meteorologista também aponta que é cedo para uma análise conclusiva sobre a possibilidade de chuva para o início de setembro.

No entanto, ele sugere que, apesar da previsão atual não indicar precipitações para os próximos dias, um indício de mudança pode ocorrer no início do próximo mês em Brusque e região.

O cenário descrito por Scheuer, portanto, revela a persistência do frio noturno e a estabilidade do tempo para o restante do mês, oferecendo assim, um panorama favorável às práticas externas, seja a trabalho ou lazer, para os dias restantes de agosto.

*Com informações da previsão: Piter Scheuer/Meteorologista

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 19

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

