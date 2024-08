Primeiro almoço do Dia do Corretor de Imóveis reúne mais de 120 profissionais em Brusque

Mais de 120 profissionais participaram nesta terça-feira, 27, do primeiro almoço do Dia do Corretor de Imóveis, realizado pelo Núcleo de Corretores e Imobiliárias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr), em parceria com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Santa Catarina (Creci-SC).

O evento ocorreu na Sociedade Esportiva Bandeirante e contou com a presença do presidente do Creci-SC, Fernando Amorim Willrich; do presidente eleito da entidade, Marcelo Faria Brognoli; do presidente da ACIBr, Marlon Sassi, do presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, Jean Dalmolin e também do prefeito de Brusque, André Vechi.

A coordenadora do Núcleo, Juçara Benvenutti, afirma que um dos objetivos do almoço foi promover um momento de confraternização para os profissionais celebrarem o Dia do Corretor de Imóveis juntos. Além disso, ela ressalta a valorização da categoria.

“Hoje a atual gestão do Creci-SC vem nos proporcionando a oportunidade de estarmos mais próximos. Para mim, esse momento se resume em valorização, comemoração e aproximação entre os corretores com a diretoria do nosso Conselho”.

O presidente do Creci-SC, Fernando Amorim Willrich, também destaca a importância da aproximação entre a entidade e os profissionais. “É muito importante eventos dessa natureza, justamente para que possamos, cada vez mais, estar perto do corretor de imóveis e reiterar que a entidade, o Conselho Regional, está sempre de portas abertas.”

Ele ressalta ainda a parceria do Creci com as Associações Empresariais e os Núcleos de Corretores, fomentando o associativismo. “Nós encontramos nesse associativismo, que é muito natural do nosso Estado, um solo fértil para conseguir trabalhar as demandas que temos no Conselho e também para receber o feedback dos corretores.”

O presidente da ACIBr, Marlon Sassi, lembra que o Núcleo de Corretores e Imobiliárias é um dos mais ativos da entidade, e reafirma a missão da Associação em fomentar o crescimento de empresas de todos os segmentos na região.

“Nosso papel é dar todo o suporte para que as empresas das três cidades: Brusque, Guabiruba e Botuverá, entreguem serviços, produtos de qualidade e eventos tão importantes como este para toda a nossa região.”

A palestra

O empresário e investidor do setor imobiliário, Murilo Gaspar, apresentou a palestra “Como conseguir uma carteira de investidores consistente através do marketing, inteligência artificial e matemática imobiliária”.

Segundo ele, uma das principais dificuldades dos corretores é entender que o dinheiro tem custo no tempo, por isso, é importante conhecer e aplicar o conceito da matemática imobiliária, para fazer a validação das teses de investimento imobiliário para grandes investidores.

“Todas as vezes que um grande player do mercado quer fazer uma compra, sempre existe uma transição do dinheiro que está em algum lugar, em alguma outra aplicação financeira, e ele vai decidir aplicar em um imóvel. Para isso, a gente precisa de alguns cálculos matemáticos que vão validar isso”.

O palestrante afirma que é fundamental que o investidor busque bons profissionais. “Esses, de fato, estarão preparados para poder te ajudar a fazer um investimento imobiliário que tenha rentabilidade ou ajudar você a alcançar o seu sonho”.

Outro ponto que Gaspar destaca é a importância de o profissional estar aberto à atualização. “É preciso aprender a aprender com frequência, mas também é preciso desaprender algumas coisas que estão erradas e que muitas vezes utilizamos por questão de hábito, usando como uma verdade absoluta. Só assim, conseguimos evoluir”.

Homenagens

Durante o evento, a corretora Marildes de Oliveira foi homenageada por ser a profissional com mais tempo de atividade no mercado imobiliário de Brusque. Já Luiz Antonio Vogel recebeu homenagem por ser o membro com maior tempo de participação e mais ativo nas reuniões e eventos do Núcleo de Corretores e Imobiliárias da ACIBr.

