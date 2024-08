Carro tomba e quase cai em cima de casa em Blumenau

Na manhã desta quarta-feira, 28, um carro perdeu o controle, tombou de uma altura de aproximadamente de quatro metros e próximo a uma casa na rua Belo Horizonte, no bairro Glória, em Blumenau. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e atendeu a ocorrência.

No local, os bombeiros confirmaram a ocorrência. O carro Nissan Kicks era conduzido por um senhor de 82 anos. Ele estava consciente e orientado, mas com dores na região do tórax e coluna.

A passageira, de 63 anos, apresentava suspeita de luxação no ombro esquerdo e se queixava de dores na coluna. Devido às suas queixas, foi imobilizada em maca rígida.

Os dois foram conduzidos ao Hospital Santo Antônio. Identidades não foram divulgadas.

