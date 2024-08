Em comemoração aos 109 anos, Cine Gracher oferta ingressos a R$ 9 nesta quinta-feira; confira programação dos cinemas

Em comemoração ao aniversário de 109 anos do Cine Gracher nesta quinta-feira, 29, os ingressos do cinema custarão R$ 9 para todas as sessões. A promoção é válida apenas para esta quinta-feira.

Nesta semana o Cine Gracher reexibe três filmes da saga de Harry Potter nos cinemas de Brusque: Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.

Os filmes estão disponíveis de forma dublada e legendada no Cine Gracher da Havan e do shopping.

Confira a programação completa dos filmes:

CINE GRACHER 1

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 16h

PETS EM AÇÃO

Dublado / 19h

HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA

Legendado / 18h (apenas no dia 31)

O CORVO

Dublado / 21h

CINE GRACHER 2

PETS EM AÇÃO

Dublado / 15h

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 17h30

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 20h

CINE GRACHER 3

PISQUE DUAS VEZES

Dublado / 16h e 19h (não haverá sessão das 19h no dia 31)

HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL

Legendado / 15h (apenas no dia 31)

LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL

Dublado / 21h (não haverá sessão no dia 31)

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN

Legendado / 21h (apenas no dia 31)

CINE GRACHER HAVAN 1



HAROLD E O LÁLIS MÁGICO

Dublado / 16h30 (não haverá sessão no dia 31)

HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL

Dublado / 14h45 (apenas no dia 31)

DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 19h

ALIEN: ROMULOS

Dublado / 21h15

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN

Dublado / 21h

CINE GRACHER HAVAN 2

PETS EM AÇÃO

Dublado / 14h sessão TEA (apenas no dia 31)

PETS EM AÇÃO

Dublado / 15h30 (não haverá sessão no dia 31)

DEADPOOL E WOLVERINE

Dublado / 18h e 21h (não haverá das 18h sessão no dia 31), 21h15 (apenas no dia 31)

HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA

Dublado / 17h45 (apenas no dia 31)

CINE GRACHER HAVAN 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 15h

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 17h30 e 20h30

