Guto Ferreira foi demitido do Sport, com o clube oficializando a decisão na tarde desta quarta-feira, 28. A queda do treinador é definida após a derrota do rubro-negro por 1 a 0 para o Brusque, na terça-feira, 27, na Ressacada. É a segunda vez que Guto Ferreira é demitido do time pernambucano após uma derrota para o quadricolor.

Em sua última passagem, o treinador fez apenas cinco partidas. Primeiro, empatou com o Santos em 1 a 1 na Vila Belmiro e venceu o Amazonas por 3 a 2 na Arena Pernambuco. Depois perdeu três partidas consecutivas, sem gols marcados, para Vila Nova (2 a 0), Coritiba (1 a 0) e Brusque (1 a 0).

O Sport ocupa o 10º lugar da Série B. Daniel Paulista, do CRB, é o favorito para assumir a equipe.

Quatro anos atrás, Guto Ferreira também foi demitido do Sport após uma derrota para o Brusque. Em 12 de fevereiro de 2020, pela primeira fase da Copa do Brasil, o quadricolor venceu por 2 a 1 no Augusto Bauer. Edu abriu o placar, Barcia empatou para o Sport e, no segundo tempo, Ianson marcou o gol da vitória e da classificação.

Naquela passagem, Guto Ferreira já treinava o Sport desde 2019. Contudo, não havia começado bem a temporada 2020, com duas vitórias e seis empates antes da derrota para o quadricolor.

O treinador teve a oportunidade, ainda em 2020, de ter uma revanche contra o Brusque. Comandando o Ceará, eliminou o Marreco da quarta fase da Copa do Brasil, com vitórias por 2 a 0 e 5 a 1.

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: