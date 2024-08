VÍDEO – Acidente com cinco caminhões deixa feridos no Oeste catarinense; motorista fica em estado grave

Um acidente envolvendo cinco caminhões aconteceu na segunda-feira, 26, na rodovia Engenheiro Felix Malburg (SC-157), em Formosa do Sul, no Oeste catarinense. Dois motoristas ficaram feridos, sendo um em estado grave. As informações são da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina.

Uma colisão entre veículos gerou um tombamento e outra colisão frontal. Os condutores dos caminhões envolvidos têm entre 24 e 62 anos. Os veículos têm placas de São Miguel do Oeste (SC), São Lourenço do Oeste (SC), Estação (RS), Xanxerê (SC) e Santo Antônio do Monte (MG).

Um homem de 30 anos, condutor do caminhão de São Miguel do Oeste, teve ferimentos graves. O motorista do caminhão de Xanxerê teve ferimentos leves. Os demais condutores saíram ilesos do acidente.

Um dos caminhões, ao tentar desviar da colisão à frente, teve problemas nos freios. O homem de 62 anos, motorista do caminhão com placas de cidade mineira, chegou a cair em uma ribanceira e a ficar preso às ferragens. A carga de melancias de um caminhão foi espalhada pela rodovia.

Os policiais rodoviários entenderam que o acidente aconteceu por imprudência e problemas mecânicos. O trânsito na rodovia ficou completamente interrompido entre 12h e 19h de segunda-feira.

Assista ao vídeo:

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: