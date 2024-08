Jogos italianos antigos serão atração da 30ª Festa Bergamasca, em Botuverá

A 30º Festa Bergamasca, tradicional de Botuverá, contará nesta edição com os clássicos jogos italianos antigos, trazidos pelos imigrantes. Os jogos de móra e brìscola estão garantidos na festa. A atração acontecerá no sábado, 7, com início às 13h15, juntamente com a dança de salão. A informação foi divulgada pela prefeitura.

Tradicionalmente, móra e brìscola são modalidades dos Jogos Comunitários de Botuverá. Além dos dois jogos, há também outros, mas praticados com menos frequência. São eles: tri sèt, cinquì e sólo.

Recentemente, o jornal O Município produziu uma continuação da série documental “Botuverá: Terra dos Bergamascos”, que aborda os jogos. Clique aqui para assistir.

A 30ª edição da Festa Bergamasca acontece nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no salão paroquial da igreja São José, no Centro. Trata-se do principal evento cultural do município, que celebra as tradições italianas presentes até hoje em Botuverá.

Como funciona

O jogo da móra é marcante pelos gritos e raciocínio rápido. Dois ou quatro jogadores colocam dedos na mesa indicando números, enquanto o jogador ou dupla adversária faz o mesmo. Os participantes precisam gritar, em dialeto bergamasco, o número provável de dedos colocados na mesa. Pontua quem acertar o número.

Já a brìscola é um jogo de cartas que tem como característica a mentira, para enganar o adversário. Em Botuverá, existem grupos de idosos que se reúnem para jogar brìscola. Além disso, a associação de moradores do bairro Ribeirão Porto Franco realiza jogos de brìscola todas as noites de quinta.

