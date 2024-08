VÍDEO – Motorista morre em colisão na SC-108, em Joinville

O motorista de um carro morreu após uma colisão com um caminhão na Rodovia do Arroz (SC-108) na manhã desta terça-feira, 27.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Joinville, a ocorrência foi registrada por volta das 6h, em frente à empresa Transmagna Transportes, no bairro Vila Nova.

O motorista do carro morreu no local do acidente. A identidade da vítima não foi informada.

