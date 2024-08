VÍDEO – Rinha de canários: pássaros são apreendidos pela Polícia Civil em Blumenau

Na manhã desta terça-feira, 27, a Polícia Civil deflagrou uma operação de combate ao tráfico de animais silvestres e cumpriu 20 mandados de busca e apreensão domiciliar contra 12 suspeitos, que organizavam “rinha de canários” nas cidades de Blumenau, Indaial, Gaspar, Luiz Alves e em São José dos Pinhais (PR).

O objetivo da operação é o combate ao tráfico de animais silvestres explorados em cenários onde os pássaros eram colocados para brigar até a morte a partir de apostas clandestinas.

A operação, ainda em andamento, já apreendeu 150 pássaros de diversas espécies, sem autorização legal, armadilhas para capturas e aparelhos celulares, além de sete homens conduzidos para a sede do Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau. O crime prevê detenção de seis meses a um ano, com multa que pode variar de R$ 50,00 a R$50 milhões.

Essa operação aconteceu por intermédio do DIC de Blumenau, da Delegacia de Proteção Animal e com apoio do Instituto do Meio Ambiente, além da Polícia Civil do Estado do Paraná.

Confira os pássaros apreendidos:

