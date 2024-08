Apae de Brusque solicita voluntários para atuar na festa da entidade; saiba como participar

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque está solicitando voluntários para auxiliar na 42ª edição da festa da entidade, que será realizada nos dias 13 e 14 de setembro.

Os voluntários atuarão em diversos setores do evento, ajudando na organização da festa, que inicia às 18h tanto na sexta-feira, quanto no sábado.

Para participar basta ter acima de 18 anos. Os acadêmicos que necessitam de horas complementares receberão uma declaração da entidade.

Interessados devem entrar em contato com a entidade pelo WhatsApp (47) 9 9936-0162 e falar com Milani, ou então pelo e-mail [email protected].

Atrações

A 42ª Festa da Apae inicia na sexta-feira, 13 de setembro, quando haverá venda do tradicional churrasco, no valor de R$ 70, e também de risoto, no valor de R$ 40.

Já no sábado, 14 de setembro, dia do aniversário de 69 anos da Apae de Brusque, a festa inicia às 18h com um culto ecumênico. Em seguida, será servido churrasco.

Nos dois dias de festa haverá ainda o tradicional cachorro-quente com duas linguicinhas, barraca do bolo, bazar do Clube de Mães, pescaria e roda da fortuna.

Os cartões do churrasco e do risoto já estão sendo vendidos de forma antecipada na sede da entidade.

Instituição

Fundada em 14 de setembro de 1955, a Apae de Brusque é a primeira Apae formada em Santa Catarina e a segunda constituída no Brasil.

Seu início foi marcado após o nascimento de Pierre Moritz, filho dos saudosos Ruth e Carlos Moritz, que frequentou a entidade até 2022. Atualmente, 280 alunos recebem atendimento.

Ao longo da trajetória da Apae, pais e amigos se juntaram à caminhada e contribuíram de forma permanente, visando o fortalecimento da instituição e a qualidade dos serviços prestados.

A Apae Brusque oferece atendimento gratuito em todas as suas frentes de atuação: Clínica Uni Duni Tê, Instituto Santa Inês e Centro de Convivência Ruth de Sá.

Leia também:

1. Mega-Sena 2767: duas apostas de Brusque são premiadas na loteria

2. Trajetórias profissional e política: confira o currículo dos candidatos a prefeito de Guabiruba

3. Frio intenso perto do fim: veja o que revela a previsão em Brusque no restante de agosto

4. VÍDEO – Acidente com cinco caminhões deixa feridos no Oeste catarinense; motorista fica em estado grave

5. Aventura espetacular: piloto de Brusque planeja sobrevoar 3,3 mil km até Fernando de Noronha

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: