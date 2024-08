Luciano Hang se mantém em lista da Forbes como um dos homens mais ricos do Brasil; confira outros nomes de SC

O empresário brusquense Luciano Hang está, mais uma vez, na lista dos bilionários brasileiros da Forbes. Hang aparece na 28ª posição, com uma fortuna estimada em 12 bilhões. A lista foi divulgada pela revista nesta terça-feira, 27. O brasileiro número um da lista é Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook junto com Mark Zuckerberg, com uma fortuna avaliada em avaliada em R$ 155,9 bilhões.

Em Santa Catarina, o brusquense aparece na segunda posição, estando atrás de Alceu Elias Feldmann, fundador da Fertipar, com patrimônio de R$ 18,3 bilhões. Feldmann é o décimo nono colocado no ranking nacional.

Ainda no ranking catarinense, a herdeira da WEG, Anne Werninghaus, aparece na terceira posição com uma fortuna de R$ 6,96 bilhões.

A lista com os cinco bilionários de Santa Catarina é completada com Itamar Locks, 67º do ranking nacional, CEO da empresa agrícola Amaggi (R$ 5,87 bilhões), e Dora Voigt de Assis, neta de um dos fundadores da WEG (R$ 5,03 bilhões) e 77ª colocada.

Confira a lista da Forbes com os 34 nomes de SC:

19º – Alceu Elias Feldmann (R$ 18,3 bilhões): presidente e fundador Fertipar;

28º – Luciano Hang (R$ 12 bilhões): dono e fundador da Havan;

54º – Anne Werninghaus (R$ 6,96 bilhões): neta de um dos fundadores da empresa WEG;

67º – Itamar Locks (R$ 5,87 bilhões): patrimônio oriundo da empresa Amaggi;

77º – Dora Voigt de Assis (R$ 5,03 bilhões): neta de um dos fundadores da WEG;

77º – Lívia Voigt (R$ 5,03 bilhões): neta de um dos fundadores da WEG;

80º – Eduardo Voigt Schwartz (R$ 4,96 bilhões): neto de um dos fundadores da WEG;

80º – Mariana Voigt Schwartz Gomes (R$ 4,96 bilhões): neta de um dos fundadores da WEG;

83º – Jorge Luiz Savi de Freitas (R$ 4,46 bilhões): presidente do conselho da empresa Intelbras;

87º – Mariana Werninghaus de Carvalho (R$ 4,04 bilhões): neta de um dos fundadores da WEG;

87º – Ricardo Werninghaus (R$ 4,04 bilhões): neto de um dos fundadores da WEG;

102º – Daniel Ricardo Behnke (R$ 3,48 bilhões): neto de um dos fundadores da WEG;

102º – Davi Ricardo Behnke (R$ 3,48 bilhões): neto de um dos fundadores da WEG;

102º – Luisa Werninghaus Bernoldi (R$ 3,48 bilhões): neta de um dos fundadores da WEG;

102º – Eduardo Werninghaus (R$ 3,48 bilhões): neto de um dos fundadores da WEG;

107º – Felipe Voigt Trejes (R$ 3,46 bilhões): neto de um dos fundadores da WEG;

107º – Pedro Voigt Trejes (R$ 3,46 bilhões): neto de um dos fundadores da WEG;

111º – Jaimes Almeida Junior (R$ 3,35 bilhões): presidente e fundador da Almeida Junior;

115º – Amelie Voigt Trejes (R$ 3,46 bilhões): neta de um dos fundadores da WEG;

121º – Miriam Voigt Schwartz (R$ 2,93 bilhões): filha de um dos fundadores da WEG;

128º – Bruna da Silva Bartsch Langsch (R$ 2,82 bilhões): neta de um dos fundadores da WEG;

128º – Joana Zimmermann da Silva (R$ 2,82 bilhões): neta de um dos fundadores da WEG;

128º – Paula da Silva Janssen (R$ 2,82 bilhões): neta de um dos fundadores da WEG;

128º – Renata da Silva Janssen Decker (R$ 2,82 bilhões): neta de um dos fundadores da WEG;

128º – Ricardo Bartsch Filho (R$ 2,82 bilhões): neto de um dos fundadores da WEG;

128º – Zaira Zimmermann da Silva (R$ 2,82 bilhões): neta de um dos fundadores da WEG;

148º – Cladis Voigt Trejes (R$ 2,42 bilhões): filha de um dos fundadores da WEG;

149º – Valsi Voigt (R$ 2,39 bilhões): filha de um dos fundadores da WEG;

160º – Alberto da Silva Geffert (R$ 2,15 bilhão): neto de um dos fundadores da WEG;

160º – Julia da Silva Geffert de Oliveira (R$ 2,15 bilhão): neta de um dos fundadores da WEG;

171º – Ana Flávia da Silva Petry (R$ 1,88 bilhão): neta de um dos fundadores da WEG;

171º – Helena Marina da Silva Petry (R$ 1,88 bilhão): neta de um dos fundadores da WEG;

171º – Henrique da Silva Geffert (R$ 1,88 bilhão): neto de um dos fundadores da WEG;

171º – Marcia da Silva Petry (R$ 1,88 bilhão): filha de um dos fundadores da WEG.

Terceiro estado com mais bilionários

Santa Catarina é o terceiro estado com mais bilionários, estando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Confira a distribuição de bilionários por estado, segundo a Forbes:

SP – 97

RJ – 36

SC – 34

RS – 17

MG – 17

CE – 9

PR – 6

GO – 5

MA – 4

BA – 2

PE – 2

ES – 1

PB – 1

Naturalizados – 8

Total – 239

