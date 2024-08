VÍDEO – Tráfico de drogas: casal é preso em flagrante no Poço Fundo, em Brusque

Policiais civis da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, no início da tarde desta quarta-feira, 28, realizaram a prisão de um casal por tráfico de drogas, no bairro Poço Fundo.

Segundo apurado pela investigação, o casal usava uma quitinete para realizar a venda de entorpecentes de maneira diuturna. Denúncias anônimas recebidas, inclusive, indicavam que eles ameaçavam moradores próximos que se mostravam incomodados com o tráfico no local.

O homem já era investigado pela DIC desde o primeiro semestre do ano, enquanto contra a mulher havia sido expedido um mandado de prisão, por conta de ela ter descumprido as medidas impostas para concessão de prisão domiciliar (ela havia sido presa no ano de 2023 por tráfico de drogas).

Na residência do casal foram apreendidas drogas diversas (maconha, cocaína, crack e ecstasy), balança de precisão, diversos smartphones, dinheiro e anotações.

Ambos foram conduzidos até a DIC para a lavratura do auto de prisão em flagrante e, posteriormente, encaminhados aos presídios de Brusque e Itajaí.

