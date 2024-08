VÍDEO – Homem que se masturbou no meio da rua em Blumenau é investigado pela Polícia Civil

Na última semana, um homem foi flagrado se masturbando no meio da rua no bairro Garcia, em Blumenau. A Polícia Civil está investigando o caso.

De acordo com o delegado Henrique Stodieck, o suspeito já foi investigado outras vezes por importunar pessoas em via pública. Além disso, também já foi pedido a internação do homem, mas acabou sendo negada.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) recebeu a denúncia do caso e um incidente de insanidade mental foi instaurado. “No momento, a 1ª Vara Criminal da comarca de Blumenau aguarda a realização da perícia para dar continuidade ao processo”, finaliza a nota do TJ-SC.

No dia do crime, a Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência de vias de fato. O B.O foi registrado porque pessoas flagraram o homem se masturbando e começaram a agredi-lo.

