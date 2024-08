Trator e caminhão colidem na BR-470, em Pouso Redondo

Durante a tarde desta quinta-feira, 29, por volta das 13h10, o Corpo de Bombeiros atendeu um acidente em que um caminhão colidiu na lateral de um trator que atravessava a BR-470, km 203, em Pouso Redondo.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o condutor do caminhão, de 28 anos, sentado às margens da rodovia, relatando dores e escoriações no braço direito, com suspeita de fratura, porém, com sinais vitais estáveis e consciente. Em seguida, foi encaminhado ao hospital de Pouso Redondo.

Já o motorista do trator não estava no local e não foi identificado.

