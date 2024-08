VÍDEO – Mulher fica gravemente ferida após ser atropelada em Araquari, no Norte catarinense

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada por um motociclista na manhã desta quinta-feira, 29, na SC-418, em Araquari. O caso ocorreu no por volta de 11h30 no bairro Itinga e foi registrado por uma câmera de segurança.

Pelas imagens, é possível perceber que a vítima atravessa e, quando chega ao meio da rua, tenta correr, mas é atingida pelo motociclista.

Assista

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a pedestre foi atendida pelos Bombeiros Voluntários de Araquari. Segundo a equipe médica, ela foi encaminhada com traumatismo cranioencefálico grave para Joinville.

O deslocamento foi feito pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Pessoas que passavam pelo local registraram o momento em que a vítima é colocada na aeronave.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a motocicleta era conduzida por um homem, que no momento do atendimento estava consciente e com sinais vitais estáveis. Entretanto, apresentava suspeita de fratura no punho direito.

Informações do estado de saúde atual das duas vítimas não foram repassadas.

