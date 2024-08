Hospital Azambuja abre ambulatório cardiológico com consultas e exames de alta precisão

O Hospital Azambuja inaugurou o Ambulatório Cardiológico, um espaço dedicado a consultas eletivas e exames cardíacos de alta precisão. A estrutura foi planejada para atender pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo com cardiologistas, seja para uma primeira consulta ou para monitoramento de saúde.

Com entrada exclusiva próxima à recepção geral do hospital, o novo ambulatório oferece uma experiência diferenciada e eficiente para os pacientes. A estrutura conta com uma recepção exclusiva, dois consultórios médicos e salas equipadas para a realização de eletrocardiograma, holter, MAPA, teste ergométrico e ecocardiograma. Este ambiente foi pensado para permitir que os pacientes realizem todos os exames necessários em um único local.

De acordo com o diretor administrativo do Hospital Azambuja, padre Nélio Roberto Schwanke, o Ambulatório Cardiológico é uma conquista para toda a região. “São consultas e exames de alta precisão realizados nesse espaço, em Brusque, que antes as pessoas necessitavam se deslocar para outras regiões para poder fazer. Isso, por si só, já é um transtorno para as famílias. Agora, podemos disponibilizar estes serviços e atender uma demanda existente em nossa região”, ressalta.

O gestor hospitalar, Gilberto Bastiani, também destaca a importância do novo serviço para a comunidade. “Este Ambulatório Cardiológico é destinado às pessoas que desejam realizar consultas, exames e acompanhamento com nossos cardiologistas. Era uma demanda existente em nosso município e que este ano conseguimos colocar em funcionamento,” comenta.

Ele ressalta ainda que, com o ambulatório, o Hospital Azambuja passa a oferecer uma abordagem abrangente para o cuidado cardíaco, desde o atendimento emergencial no Pronto Atendimento para pacientes sintomáticos, até o monitoramento e tratamento de rotina através das consultas eletivas.

O Ambulatório Cardiológico do Hospital Azambuja atende pacientes particulares, com convênios médicos e também pacientes SUS, encaminhados pelas Secretarias de Saúde dos municípios da região, suprindo uma necessidade essencial por serviços especializados e de alta qualidade em cardiologia. Com esta nova estrutura, o hospital reforça seu compromisso com a saúde da comunidade, proporcionando diagnósticos precisos e um acompanhamento cardiológico contínuo.

O Hospital Azambuja também conta com o Pronto Atendimento em Cardiologia, para pessoas que apresentam sintomas cardíacos. Os atendimentos são realizados no Espaço de Saúde Azambuja. Entre os sinais de alerta, a dor no peito é uma das mais comuns, manifestando-se como uma sensação de aperto, pressão ou dor no centro ou lado esquerdo do peito.

