O nadador Matheus Rheine disputa a final dos 50 metros livre, classe S11 (atletas cegos), dos Jogos Paralímpicos, às 15h35 (horário de Brasília) deste sábado, 31, na Paris La Défense Arena. Ocupando a raia 1, o brusquense luta por sua segunda medalha paralímpica e sua 16ª medalha em grandes competições, contando Jogos Paralímpicos, Mundiais de Natação e Jogos Parapan-Americanos.

A classificatória foi disputada pouco antes das 7h (horário de Brasília). Rheine foi o terceiro colocado de sua bateria, com 26s91, atrás de Kelichi Kimura (26s74) e Wendell Belarmino (26s76). No geral, se classificou na sétima posição, 87 centésimos de segundo atrás do tcheco David Kratochvil, que obteve o melhor tempo no geral.

O tempo obtido na classificatória, 26s91, foi o melhor já apresentado pelo brusquense nos Jogos Paralímpicos. No Parapan, Rheine conquistou ouro em Toronto 2015 com 27s32. Mais recentemente, no Parapan de Santiago 2023, foi prata com 27s19.

Rheine disputa a final dos 50m livre S11 com Edgaras Matakas (Lituânia), Yang Bozun (China), David Kratochvil (Tchéquia), Dongdong Hua (China), Kelichi Kimura (Japão) Wendell Belarmino (Brasil) e Danylo Chufarov (Ucrânia). Os Jogos Paralímpicos têm transmissão dos canais SporTV.

Yang Bozun é o recordista paralímpico e mundial na prova, com seu tempo de 25s27 nas Paralimpíadas de Londres 2012.

