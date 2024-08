Motociclista sem CNH tenta subornar policiais e é detido em Brusque

Policiais militares foram subornados por um motociclista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) durante operação no bairro Jardim Maluche na noite desta sexta-feira, 30. Os policiais realizavam uma barreira e abordaram o homem. O que foi oferecido a eles pelo motociclista não foi divulgado.

“Ao ser informado de que a motocicleta seria recolhida, o condutor tentou subornar os policiais, sendo então detido e conduzido à delegacia”, disse a Polícia Militar, em relatório da ocorrência. A PM classifica o caso como corrupção ativa.

De acordo com o artigo 333 do Código Penal, corrupção ativa é crime de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público – neste caso, os policiais – para fazer com que ele pratique, omita ou retarde um ato de sua função.

A ação policial se trata da operação Guardiões da Noite. O motociclista, quando observou a barreira, tentou retornar. Ele foi acompanhado por uma viatura, até ser abordado. O motociclista tem 31 anos.

