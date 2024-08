Agosto se despede prometendo manter o tempo seco para este sábado, 31, em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, embora a previsão indique uma maior presença de nuvens, devido à umidade vinda do mar.

A nebulosidade deve, por sua vez, impedir aberturas mais prolongadas de sol, o que limitará a elevação mais notável das temperaturas. Estas tendem a oscilar entre 23°C e 25°C na região.

Para o início de setembro, uma frente fria de fraca intensidade está prevista para avançar no domingo ao fim do dia, mas sem causar impactos significativos.

Confira os detalhes desta síntese climática apresentada acima, no boletim emitido pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou as informações com a nossa coluna.

Os detalhes completos você confere logo após a foto a seguir.

Brusque e região neste sábado

*Boletim: Climaterra >>

Quem reside em Brusque, ou em qualquer cidade situada no Vale do Itajaí-Mirim, e tem planos de realizar atividades ao ar livre neste sábado, pode se preparar para um dia de tempo seco.

No entanto, a previsão aponta para uma maior cobertura de nebulosidade ao longo do período, devido à umidade que vem do mar.

Esse fator deve impedir aberturas mais prolongadas de sol, mesmo que exista a expectativa de que ele apareça em alguns momentos.

Diante dessa maior presença de nuvens, as temperaturas não devem subir tanto quanto na sexta-feira, quando algumas cidades atingiram a marca dos 30°C.

Neste sábado, os termômetros tendem a registrar valores mais agradáveis, variando entre 23°C e 25°C.

Brusque e região em setembro

À medida que avançamos para o início de setembro, a previsão aponta para a chegada de uma frente fria na região de Brusque, que deve começar a influenciar o tempo no domingo, especialmente ao final do dia e durante a noite.

No entanto, esse sistema é de fraquíssima atividade e, se vier a causar alguma chuva, será muito isolada e pontual. A principal consequência será um aumento na cobertura de nuvens.

Porém, antes da chegada dessa frente, o domingo ainda deve apresentar tempo seco e com aquecimento. As temperaturas podem se aproximar novamente dos 30°C durante a tarde.

Sequência de setembro

Para os primeiros dias de setembro, tanto a segunda quanto a terça-feira seguem sob a presença do tempo seco, apresentando sol entre nuvens.

As manhãs, no entanto, devem ser um pouco mais frias, com temperaturas oscilando entre 10°C e 13°C, mas voltando a um patamar bem agradável à tarde, variando entre 24°C e 26°C.

A previsão aponta para a possibilidade de chuva mais consistente a partir da noite de quarta-feira, porém, é importante destacar que essa previsão ainda requer acompanhamento mais próximo, à medida que a data se aproxima.

Este panorama climático oferece uma perspectiva interessante para quem pretende aproveitar o início de setembro, sob condições favorecendo às práticas externas.

*Com informações: Climaterra

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos, então, a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 9

