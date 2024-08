Quem passa pela movimentada rua 7 de Setembro, em Brusque, mal pode imaginar que, nos fundos de uma casa à margem da via, esconde-se um verdadeiro tesouro histórico, além de um encantador sítio em meio ao concreto urbano.

*Não deixe de conferir a galeria de fotos no fim desta edição

A casa de número 91, que já pertenceu ao casal Zeny e Rosa dos Santos (In Memoriam), agora abriga seus filhos, Marcio José e Maria da Graça.

O colecionador de relíquias

Ao adentrar o terreno, logo se percebe que este lugar é muito mais do que uma simples residência. Marcio, um apaixonado colecionador, exibe com orgulho suas coleções de bengalas e imagens de São Francisco.

Cada peça, então, carrega uma história única, um fragmento do passado preservado com carinho.

Uma das bengalas, em especial, guarda um segredo prático e fascinante. Ela possui um compartimento para armazenar medicamentos, por sinal, uma ferramenta preciosa para idosos em suas caminhadas.

Isso garante, pois, segurança e bem-estar nos momentos mais necessários.

Um sítio encantador

Mas as surpresas não param por aí. O verdadeiro encanto desta casa se revela nos fundos do terreno, onde um orquidário floresce em meio à agitação da cidade.

Ali, um jardim cuidadosamente planejado se estende, com vasos de folhagens variadas e flores que parecem desafiar o ritmo frenético, mesmo estando localizado próximo ao centro da cidade.

Há até uma pequena praça, batizada em homenagem aos pais de Marcio e Maria da Graça, que completa o ambiente com um toque de afeto e memória.

Esse recanto, encontrado em meio à plena agitação urbana de Brusque, é mais do que um refúgio verde; é um testemunho vivo da capacidade humana de preservar histórias, cultivar belezas e manter viva a conexão com o passado, mesmo em meio à modernidade.

Fotos após anúncios

O Blog do Ciro Groh destaca agora os apoiadores que tornaram possível a realização de mais uma pauta relevante.

Confira abaixo o nome de cada patrocinador nos banners e clique para então conhecer os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Inovação: veja como a inteligência artificial redefine fotos de um celular moderno

2. Descubra a casa que então mantém viva a tradição germânica em Guabiruba

O sítio em fotos

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentamos uma deslumbrante galeria de fotos que revela as relíquias e belezas naturais deste sítio, localizado em plena área urbana de Brusque.

Confira a seguir as imagens que, então, capturam de maneira objetiva toda a essência desta narrativa.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK