Guabiruba se destaca como uma verdadeira babel arquitetônica, onde construções novas e antigas se entrelaçam harmoniosamente, compondo uma paisagem rica em história e diversidade, encantando a todos.

Nesta edição, destacamos um exemplo marcante dessa coexistência, apresentando, então, uma encantadora casa localizada no bairro Aymoré, que parece ter saído de um sonho.

Tradição em Guabiruba

Erguida em 1961 pelo casal Otíbio Boos (in memoriam) e Elza Boos, a casa exibe uma arquitetura germânica que, mesmo após décadas, continua a resistir bravamente à passagem do tempo.

Hoje, essa construção se destaca como um verdadeiro tesouro do bairro, exalando charme, tradição e uma história que continua viva em cada detalhe.

Ao redor da residência, tudo é impecavelmente cuidado. Como é de se esperar em uma propriedade de descendência alemã, o quintal em frente é adornado por hortaliças e flores.

Esses elementos emolduram harmoniosamente o ambiente externo, conferindo ainda mais beleza ao local.

“Meu marido, Otíbio, faleceu em 2021. Nos casamos no dia 20 de maio de 1961, na igreja da Paróquia São Luiz Gonzaga, no Centro de Brusque. Naquela época, Guabiruba ainda era um bairro de Brusque”, relembra dona Elza, com emoção.

“Cada canto da casa guarda memórias preciosas, desde os risos compartilhados até as dificuldades do dia a dia. Mesmo com a ausência de Otíbio, seu espírito continua a viver nas paredes, nos móveis e no jardim que ele tanto amava,” revela, mostrando o amor eterno que permanece no lar.

Amor perpetuado

Dona Elza, com sua força silenciosa e o olhar que transborda lembranças, segue cuidando da casa com o mesmo carinho de sempre, como se a cada gesto estivesse perpetuando o amor que uniu os dois.

Assim, essa casa não é apenas um testemunho de uma arquitetura resistente ao tempo, mas também um símbolo de um amor que, apesar da partida, nunca deixará de existir.

Guabiruba em fotos

Encerramos a edição com chave de ouro, apresentando, pois, uma galeria de fotos que ilustra, de maneira objetiva, toda a narrativa desta pauta.

As imagens destacam a casa, um verdadeiro charme do bairro Aymoré em Guabiruba, e seu belo entorno. Confira os detalhes que tornam este lar tão especial.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

