Luizinho Vieira desabafa após vitória sobre o Sport: “ninguém está acreditando no Brusque”

O técnico Luizinho Vieira desabafou na coletiva de imprensa após a vitória do Brusque por 1 a 0 sobre o Sport, na noite desta terça-feira, 27, na Ressacada. Reclamando de falta de apoio de fora do clube e incomodado com as avaliações dos últimos dois jogos, o treinador reforçou a confiança no trabalho que começou em junho. O triunfo em Florianópolis quebrou uma sequência de cinco jogos com um empate e quatro derrotas, e pôs o time de volta ao 18º lugar da Série B.

O técnico destacou grupos de pessoas que acreditam e que não acreditam no trabalho que vem sendo realizado. “Sempre, em cima da derrota, o torcedor desconfia; a imprensa desconfia, e muito, e não acredita no que a gente vem fazendo. (…) E quem está no dia a dia acredita no que está sendo feito.”

“Ninguém está acreditando no Brusque. Ninguém. A não ser os atletas, a diretoria, o trabalho incansável da família Rezini [Danilo e André Rezini, respectivamente presidente e diretor de futebol], do Calão [Carlos Beuting, vice-presidente], que está no dia a dia. Na cobrança pelo estádio, para podermos voltar para a casa”, desabafa.

O técnico também reclama de falta de mobilização da torcida e volta a destacar a importância de voltar ao Augusto Bauer para a campanha na Série B. O Brusque ainda não jogou em sua própria cidade em 2024.

“O Brusque hoje tem 64 sócios. Como é que toca? É só este pessoal que vai acreditar? Lutou tanto para poder subir, e se não ganhar uma mobilização… E sei que é difícil, passa pelo resultado final. (…) O clube precisa do engajamento de todos, do sócio, de se criar um aspecto positivo, principalmente porque daqui a pouco a gente volta ao Augusto Bauer e vai precisar do torcedor, do carinho dele.”

“Eu… Quando a gente perde, tá tudo errado. Eu tô calejado em cima disso e sei muito bem o que a gente vem trabalhando. E vou ser o chato da história sempre, para poder colocar o clube sempre muito organizado, como foi hoje. E cobrar no dia a dia este compromisso com o clube e com o currículo de cada um.”

Placar x desempenho

Na visão do treinador, o Brusque teve desempenhos bastante diferentes nas duas últimas partidas: vitória por 1 a 0 sobre o Sport e derrota por 4 a 1 para o Goiás. “Tudo que a gente fala após uma derrota não tem peso nenhum. Sempre se leva para o lado apenas negativo”, afirmou, dizendo ainda que o tempo inteiro é “julgado por quem, de repente, tem uma leitura diferente do que é a realidade”.

Contra o Goiás, o Brusque teve 52% de posse de bola e finalizou 14 vezes, mas entregou gols ao adversário com falhas defensivas. Luizinho Vieira atribui a derrota a “falhas na tomada de decisão”. Na vitória contra o Sport, o quadricolor teve apenas 29% de posse de bola, com 10 finalizações, mas abriu placar e segurou bem o adversário ao longo de quase todo o segundo tempo.

“Não foi nosso melhor jogo hoje. E os números do jogo passado foram melhores do que este. Mas hoje a gente voltou a vencer”, também afirmando que os jogadores foram “nota 10” dentro da estratégia proposta, e que por isto a vitória foi obtida.

“Um jogo muito inteligente dos atletas, uma estratégia diferente dos demais jogos, de poder ter uma sustentação defensiva, como a gente colocou ao longo de todo o tempo, e se manteve muito bem dentro deste ponto.”

Projeção

Luizinho Vieira espera que o Brusque jogue a reta final da Série B no Augusto Bauer. Após os jogos contra Santos e Vila Nova, seis confrontos com equipes que estão atualmente na parte de baixo da tabela têm o Brusque como mandante neste returno: Amazonas, Ituano, CRB, Chapecoense, Botafogo-SP e Guarani.

“Esta vitória é gigantesca, até porque a gente tem seis confrontos diretos, na sequência, todos em casa e, literalmente, a gente espera que aconteça dentro do Augusto Bauer. A prévia é que possa, contra o Vila Nova, estrear, voltar à nossa casa. E toda a sequência de adversários que estão lá embaixo terá jogos na nossa casa.”

O treinador também menciona que somente a partir do jogo contra o Goiás o Brusque tem utilizado reforços contratados na janela de inverno. Nas duas últimas rodadas, estrearam o volante Lorran e o centroavante Rodrigo Pollero. Luizinho Vieira percebeu um crescimento da equipe a partir da introdução dos recém-chegados e espera que o time evolua também com os reforços que ainda não estrearam: o zagueiro Jhan Torres, o meia Agustín González e o atacante Matías Ocampo.

Resultados

Luizinho Vieira tem 18 jogos no comando do Brusque, sendo 17 pela Série B do Brasileiro. Destes 17, o quadricolor venceu três, empatou nove e perdeu cinco, com 12 gols marcados e 17 sofridos. A equipe luta para sair da zona de rebaixamento desde a sétima rodada.

Confira a coletiva na íntegra:

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: