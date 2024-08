Tweet no Twitter

Todo apostador quer evitar arriscar dinheiro ao apostar em um evento esportivo. No entanto, nem sempre é possível prever o resultado do jogo: durante uma partida, podem surgir situações imprevistas que mudam radicalmente o curso do jogo.

Existe uma abordagem que pode reduzir os riscos possíveis a quase zero e garantir lucro em cada aposta. Você deve procurar surebets e usá-las com sucesso ao fazer uma aposta. O método pode ser usado em qualquer disciplina esportiva.

O que é uma surebet?

Arb ou surebet é a diferença nas probabilidades para a resultato exata em diferentes casas de apostas. Ela permite que você ganhe independentemente do resultado da batalha do jogo. Essa estratégia (junto com o sistema valuebet) é bastante popular entre apostadores em todo o mundo devido à sua eficácia.

Você pode usar surebets antes do início da partida — para apostas pré-jogo. Situações de arbitragem também surgem durante o jogo, então você também pode usar surebets para apostas ao vivo.

Motivos para o surgimento de Surebets de casas de apostas

O surgimento de surebets de casas de apostas tem vários motivos que podem causar apostas. Entre os mais comuns estão os seguintes:

odds inflacionadas para eventos esportivos devido à concorrência de casas de apostas;

as casas de apostas não têm tempo para acompanhar os concorrentes e dão odds diferentes;

erros no departamento analítico das casas de apostas, levando a cálculos de odds incorretos.

O localizador de apostas seguras BetBurger verifica essas odds e realiza todos os cálculos necessários. O software usa fórmulas matemáticas exclusivas e indica cem e quanto deve ser apostado para obter um lucro garantido.

Cálculo de Surebet com base no exemplo de uma partida de futebol

Para mostrar como calcular a surebet usando o exemplo de uma partida de futebol, usaremos apostas totais abaixo de 2,5 (TU 2,5) e um total acima de 2,5 (TO 2,5). Vamos supor que temos as seguintes odds de duas casas de apostas diferentes:

– total abaixo de 2,5 = 2,25;

– total acima de 2,5 = 1,95.

O cálculo regular consiste nas seguintes etapas:

Calcule a inversão para cada resultado. Determine os resultados que formam a surebet. Determine a quantidade de apostas usando uma fórmula exclusiva. Calcule o lucro garantido.

Fazer esses cálculos sozinho leva muito tempo e há o risco de cometer um erro. Portanto, você pode usar a calculadora BetBurger, que fornece resultados precisos, dados os parâmetros.

Scanners de arbitragem e seus benefícios para jogadores profissionais

Os scanners de arbitragem são softwares especializados. Eles procuram automaticamente por surebets. Os scanners analisam as probabilidades de vários eventos esportivos em tempo real e identificam situações em que você pode apostar simultaneamente em todos os resultados possíveis de um evento em diferentes casas de apostas e obter lucro.

As atividades desses serviços visam fornecer aos jogadores informações valiosas sobre surebets existentes e apostas de valor

Betburger é um dos melhores sites de surebets. Scannerr analisa linhas de apostas de 300 casas de apostas e mais de 40 disciplinas esportivas. Você obtém uma ampla gama de surebets de casas de apostas e pode escolher a opção apropriada.

Conclusão

A estratégia de arb é muito lucrativa e traz riscos mínimos. Os apostadores obtêm lucros reais usando a diferença nas probabilidades para o mesmo evento esportivo nas casas de apostas.

A busca por surebets em seu é um procedimento demorado que requer processamento rápido de uma grande quantidade de informações. Você pode usar o serviço BetBurger, que busca por arbs em 300 casas de apostas para simplificar todo o processo.