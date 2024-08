Fundação Cultural de Brusque abrirá inscrições para três editais; saiba quando

A partir da segunda-feira, dia 2 de setembro, a Fundação Cultural de Brusque abrirá inscrições para três editais distintos. Trata-se do Rock na Praça, Festival da Canção de Brusque e o Edital de Premiação com valores remanescentes do Prêmio Wilson dos Santos da Promoção da Diversidade e Igualdade Racial. Serão disponibilizados mais de R$ 90 mil.

O Edital 01/2024 é destinado a bandas e grupos interessados em participar do 23º Rock na Praça, que ocorrerá no dia 15 de novembro, na Praça da Cidadania, no Centro de Brusque.

Serão selecionadas oito bandas, no valor de R$ 2 mil reais, cada. O edital completo, com seus anexos, está disponível neste link e as inscrições podem ser realizadas a partir das 8h de segunda-feira, 2, até as 18h do dia 7 de outubro.

Já o Edital 02/2024 FCB visa a seleção e premiação de compositores no 3º Festival da Canção de Brusque. O festival, de estilo livre de música e letra, é aberto exclusivamente a canções originais e inéditas em língua portuguesa, de autoria de compositores maiores de 18 anos, residentes em qualquer um dos 14 municípios que compõem a Associação de Municípios do Vale Europeu (Amve).

O primeiro colocado receberá R$ 4,5 mil e um troféu; o segundo, R$ 3 mile um troféu; já o terceiro, R$ 2 mil e um troféu. O melhor intérprete, o melhor instrumentista e a melhor letra serão premiados com R$ 7 mil e um troféu, cada.

O edital completo, com seus anexos, pode ser acessado através deste link. As inscrições podem ser realizadas das 8h de segunda-feira, 2, até as 18h do dia 2 de outubro.

O terceiro edital premiará artistas e coletivos culturais que tenham desenvolvido atividades culturais nos últimos cinco anos, no município de Brusque, com comprovada atuação, em no mínimo uma das seguintes áreas: música; artes cênicas, dança, teatro e circo; cinema, fotografia e vídeo; literatura; artes gráficas; artes visuais e plásticas; folclore, cultura popular, artesanato, artes e ofícios; patrimônio cultural material e imaterial; bibliotecas e livros; arquivos históricos, instituições e espaços de memória; design e moda e jogos digitais e internet.

Este Edital prevê duas categorias, uma delas é aberta a todos os interessados, de qualquer área cultural, com três premiações de R$ 5 mil cada.

Já a segunda categoria, é exclusiva para promoção da Diversidade e Igualdade Racial, qual visa premiar até cinco pessoas negras, com prêmios de R$ 10 mil cada, sendo estas com atuação em qualquer uma das áreas artísticas mencionadas.

O diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Alves Balbinot, explica que os valores deste edital são advindos da sobra de recursos do Prêmio Municipal de Cultura Wilson dos Santos e da Promoção da Diversidade e Igualdade Racial, instituída pelo Projeto de Lei Ordinária 091/2022, bem como suas emendas aprovadas.

O edital completo, com seus anexos, pode ser acessado através deste link e as inscrições podem ser realizadas das 8h de segunda-feira, 2, até as 18h do dia 7 de outubro.

“Estes três editais fazem parte de uma série que será lançada nas próximas semanas. Inclusive, nos próximos dias, serão lançados quatro Editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), da qual Brusque recebeu quase R$ 1 milhão para a promoção das Artes e da Cultura no município. Desta forma, o município de Brusque, por meio da Fundação Cultural de Brusque, afirma seu papel como importante promotor e fomentador das artes e da cultura em Brusque”, finaliza Balbinot.

